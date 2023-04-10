五星飯店開箱之旅　台南就業中心邀民眾參訪提供就業獎勵

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，與香格里拉台南遠東國際大飯店合作，於4月18日下午2時至5時辦理一場次職場參訪之旅暨徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署台南就業中心，為邀請更多求職者加入旅宿業，特別與香格里拉台南遠東國際大飯店合作，於4月18日下午2時至5時辦理一場次職場參訪之旅暨徵才活動。

現場提供機電人員、冷凍空調技術人員、房務人員、櫃台人員等逾50個工作機會，還有機會獲得勞動部每個月5000元津貼，最高發給2萬元的就業獎勵。歡迎有興趣的朋友們快來預約報名。

台南就服中心指出，隨著疫情解封國境開放，旅遊市場熱絡，春假期間台南市觀光旅館業住用率逾6成，香格里拉甚至突破8成，因此紛紛大舉召募工作夥伴，就業機會大增。

香格里拉集團表示，公司重視顧客，也同樣重視員工，對員工的培訓、發展與福利都不遺餘力。集團每年安排各式訓練，以協助員工掌握專業化的知識、技能，進而在組織中發展。並在員工福利制度上提供專屬員工餐廳免費供應三餐、員工旅遊補助，節日及生日禮券等等多項福利。本次參訪徵才活動，飯店將提供的職缺包含餐飲內外場人員、房務人員、洗衣人員、洗滌人員、維護安全人員、救生人員、機電人員、冷凍空調技術人員、櫃台人員、總機人員、訂房人員等職缺，薪資最高上看37K。並歡迎有兼職需求的夥伴也可以一起加入。當天求職朋友除可透過職場參訪，一窺五星飯店內部運作的狀況、進而了解職場環境、工作內容及公司制度外，更直接獲得面試的機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，目前因應國門重啟，旅宿業人力需求殷切，勞動部與經濟部共同協助業者將房務類薪資提升至2萬8千元以上，以吸引更多求職民眾投入觀光旅遊業。另為協助企業及勞工就業，勞動部自2021年7月即推動安穩僱用2.0計畫，經公立就業服務機構推介而受僱的勞工，就業後滿30天可獲得就業獎勵機會，4個月最高發給就業獎勵津貼2萬元。找工作的朋友們可多加利用，並歡迎洽詢及報名本次參訪徵才活動，電話06-2371218。