　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打錯人啦！孫德榮開砲Toyz「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊尷尬

▲▼打錯人啦！孫德榮開砲Toyz「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊尷尬。（圖／翻攝館長惡名昭彰）

▲「館長」陳之漢邀請王牌經紀人孫德榮直播訪談。（圖／翻攝館長惡名昭彰）

記者鄒鎮宇／綜合報導

實況主Toyz和網紅「館長」陳之漢鬧翻後開始互槓，近日王牌經紀人孫德榮（孫總）也加入戰場。日前，孫德榮受邀到陳之漢的直播節目時，想嗆Toyz卻屢屢開砲「戰組」，讓一旁的館長沉默並轉問其他話題。據了解，館長過去曾在直播中自稱加入過竹聯幫戰組，因此在與Toyz的爭吵中，屢次被Toyz提及。

孫德榮日前在個人YT頻道「孫腫來了」提及Toyz開設手搖飲料店加盟，並稱他愛館長等，雙方開始隔空交戰。因此，孫德榮日前上館長的直播節目「誰來Talk館」接受訪談，而館長也以「喬傑立之⽗ | 殺殺！化學組⻄安哥開吉」為題開啟直播，雙方也約好在節目中不提Toyz，但過程中仍提及數次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

期間，孫德榮認為，割韭菜這行為，是沒有成功的例子就叫粉絲去做，暗指Toyz的飲料店加盟一事。對此，館長也同意，認為應該要有企業、自營商在申報的401、405等報表，孫德榮聽到立刻說「對啊，那些戰組的聽不懂」，而館長也將話題延續後便沉默低頭。

▲▼打錯人啦！孫德榮開砲Toyz「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊尷尬。（圖／翻攝館長惡名昭彰）

▲▼孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」。（圖／翻攝館長惡名昭彰）

▲▼打錯人啦！孫德榮開砲Toyz「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊尷尬。（圖／翻攝館長惡名昭彰）

孫德榮隔空對Toyz嗆聲，「62歲做YouTuber能成功，你做給我看啊？戰組，做！做不到不要噴，白噴！不是嗎？」而館長也未回應，便繼續訪問。

嗆錯人的過程被直播播出，網友看完紛紛留言，「笑死，戰組在身邊」、「誤傷友軍」、「館長一頭霧水，哈哈」、「笑到不行」、「笑死，館長表情不是尬笑，就是一臉問號？好像我到底請他來幹嘛」、「謝謝兩位，將看見血流成河」。

▼影片53分11秒、48分59秒處。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
被控62件疫苗弊案查無不法簽結　陳時中發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打錯人啦！孫德榮開砲Toyz「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊尷尬

彰化路口驚見「一堆蛋販賣」遭罵囤蛋　老闆說話了

薯條大辣！新竹男見「整包紅土」愣：買辣粉送薯條　店家回應了

重機停汽車格遭貼「違法佔用車位」！住戶逼移車喊：有夠丟臉

台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！現場至少百人　行家看一點傻眼

公車叭3聲「逼行人快走」！15秒片被諷難怪是地獄　台南市府說話了

和男閨蜜聊10年！正宮「突傳訊告白」她爆尷尬　一票人喊：有陷阱

拉麵免費加麵「客人剩一堆」落跑！老闆嘆連兩天都遇到：別再來了

這種糖吃愈多「越不容易得糖尿病」！醫師曝秘訣：重點是天然

超取包裹寫滿「不是情趣用品」3千人笑翻！背後真相超糗

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

相戀29年結据租不起房　女友癌末醫院幫辦婚禮

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

打錯人啦！孫德榮開砲Toyz「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊尷尬

彰化路口驚見「一堆蛋販賣」遭罵囤蛋　老闆說話了

薯條大辣！新竹男見「整包紅土」愣：買辣粉送薯條　店家回應了

重機停汽車格遭貼「違法佔用車位」！住戶逼移車喊：有夠丟臉

台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！現場至少百人　行家看一點傻眼

公車叭3聲「逼行人快走」！15秒片被諷難怪是地獄　台南市府說話了

和男閨蜜聊10年！正宮「突傳訊告白」她爆尷尬　一票人喊：有陷阱

拉麵免費加麵「客人剩一堆」落跑！老闆嘆連兩天都遇到：別再來了

這種糖吃愈多「越不容易得糖尿病」！醫師曝秘訣：重點是天然

超取包裹寫滿「不是情趣用品」3千人笑翻！背後真相超糗

打錯人啦！孫德榮開砲Toyz「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊尷尬

兒子搭莒光號「靠近車門」摔出慘死　更一審無罪逆轉改判台鐵國賠

法國「憲法法院」批准年改主要項目　反對派誓言持續抗爭

大陸國防部宣布「陸基中段反導攔截」試驗成功　陸網：祖國強大

自來水公司人員涉洩標案資訊收賄　3人收押禁見

台南單身聯誼「男性大超標」！緊急停止報名　粉專傻眼：男上加男

模仿犯》閱聽人嗜血造就冷血陳和平　NOH拐殺案揭露媒體亂象

疲勞是因為體內濕氣惹禍！營養師：4類「袪濕食物」多吃

彰化路口驚見「一堆蛋販賣」遭罵囤蛋　老闆說話了

「日韓安保對話」暌違5年重啟　 4／17在首爾進行

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！行家看一點傻眼

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

免費加麵剩一堆！拉麵老闆嘆：連兩天都遇到

高雄4餐廳新入選米其林　老饕：更難訂位

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

她喊五桐號「茶很普耶」　鐵粉揭爆紅關鍵

「4生肖」天生自帶財氣！第1名一輩子不愁錢

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

未來一周兩波變天！明春雨快閃低溫探1字頭　1地「雨灌到發綠」

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

路口驚見「一堆蛋販賣」遭罵囤蛋　老闆說話了

公車叭3聲逼行人快走　市府說話了

快訊／3550竹北人棄領6000　7人失格原因曝

更多熱門

相關新聞

捲入館長槍擊案　寶和會長落網直送監獄

捲入館長槍擊案　寶和會長落網直送監獄

「館長」陳之漢3年前在自己的俱樂部外遭人槍擊，槍手劉丞浩隨後帶槍自首試圖擔罪，仍被檢警查出背後為竹聯幫寶和會組長施俊吉，新北地檢署指揮專案小組展開大掃蕩，寶和會會長林修伯因涉嫌參與犯罪組織被判刑1年定讞，台北地檢署14日因偵辦其他案件將逃亡中的林拘捕到案後，將他發監執行。

館長預告「220脆皮燒肉便當」漲到260！

館長預告「220脆皮燒肉便當」漲到260！

股東糾紛告週刊報導不公　館長求償吞敗

股東糾紛告週刊報導不公　館長求償吞敗

館長健身房爆既存違建　Toyz開酸雙標

館長健身房爆既存違建　Toyz開酸雙標

戰完便當戰3C！Toyz踢爆館長電商「比別家貴」

戰完便當戰3C！Toyz踢爆館長電商「比別家貴」

關鍵字：

孫德榮Toyz戰組館長

讀者迴響

熱門新聞

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

7歲妹脖子黑一片！醫問「晚餐吃什麼」嘆：要糖尿病了

侯佩岑「痛失摯親」鏡頭前罕落淚

日幣3種面額「新鈔曝光」　將於2024年啟用

局長竟是狼　狂傳噴精照給女警

台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！行家看一點傻眼

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

7寶媽產檢！一家「坐滿候診椅」陣仗太驚人

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

「大眼辣媽」34歲生9胎未結紮！

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面