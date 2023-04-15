打錯人啦！孫德榮開砲Toyz「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊尷尬

▲「館長」陳之漢邀請王牌經紀人孫德榮直播訪談。（圖／翻攝館長惡名昭彰）



記者鄒鎮宇／綜合報導

實況主Toyz和網紅「館長」陳之漢鬧翻後開始互槓，近日王牌經紀人孫德榮（孫總）也加入戰場。日前，孫德榮受邀到陳之漢的直播節目時，想嗆Toyz卻屢屢開砲「戰組」，讓一旁的館長沉默並轉問其他話題。據了解，館長過去曾在直播中自稱加入過竹聯幫戰組，因此在與Toyz的爭吵中，屢次被Toyz提及。

孫德榮日前在個人YT頻道「孫腫來了」提及Toyz開設手搖飲料店加盟，並稱他愛館長等，雙方開始隔空交戰。因此，孫德榮日前上館長的直播節目「誰來Talk館」接受訪談，而館長也以「喬傑立之⽗ | 殺殺！化學組⻄安哥開吉」為題開啟直播，雙方也約好在節目中不提Toyz，但過程中仍提及數次。

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期間，孫德榮認為，割韭菜這行為，是沒有成功的例子就叫粉絲去做，暗指Toyz的飲料店加盟一事。對此，館長也同意，認為應該要有企業、自營商在申報的401、405等報表，孫德榮聽到立刻說「對啊，那些戰組的聽不懂」，而館長也將話題延續後便沉默低頭。

▲▼孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」。（圖／翻攝館長惡名昭彰）



孫德榮隔空對Toyz嗆聲，「62歲做YouTuber能成功，你做給我看啊？戰組，做！做不到不要噴，白噴！不是嗎？」而館長也未回應，便繼續訪問。

嗆錯人的過程被直播播出，網友看完紛紛留言，「笑死，戰組在身邊」、「誤傷友軍」、「館長一頭霧水，哈哈」、「笑到不行」、「笑死，館長表情不是尬笑，就是一臉問號？好像我到底請他來幹嘛」、「謝謝兩位，將看見血流成河」。

▼影片53分11秒、48分59秒處。

