捲入槍擊館長判囚1年！竹聯寶和會長落跑　意外落網直送監獄

▲寶和會會長林修伯(中)因參與犯罪組織遭判刑1年，今天發監執行。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

「館長」陳之漢3年前在自己的俱樂部外遭人槍擊，槍手劉丞浩隨後帶槍自首試圖一肩扛下，仍被檢警查出背後主謀是竹聯幫寶和會組長施俊吉，新北地檢署指揮專案小組展開大掃蕩，寶和會會長林修伯因涉嫌參與犯罪組織被判刑1年定讞，台北地檢署14日因偵辦其他案件將逃亡中的林拘捕到案後，將他發監執行。

2020年8月28日凌晨2點多，陳之漢帶著2名助理離開自家健身俱樂部林口旗艦館時，埋伏等候的劉丞浩突然小跑步跟上，拿出槍枝朝館長的頭部、身體連開3槍。館長右手、右腿中彈，倒臥血泊中，透過直播希望網友繼承他的精神，經送醫後撿回一命。

▲陳之漢3年前遭近距離連開3槍，手腳受傷倒在地上等待救護車。（圖／資料照）

劉男事後帶槍投案，供稱自己因為性騷擾案與館長有訴訟糾紛，才會不滿開槍，但檢警不相信，經過調查後，發現劉男在開槍前打了一通電話給竹聯幫寶和會組長施俊吉；檢警持續追查，發現寶和會疑似不滿館長擋人財路，所以主導槍擊案。

法院認定施俊吉為主謀，依殺人未遂等罪判刑16年，槍手劉丞浩判刑15年6月，寶和會會長林修伯、副會長梁智勝雖無證據參與槍擊案，但被認依參與犯罪組織罪各判刑判刑1年，最高法院1月間駁回上訴定讞。

不過林修伯都未報到執行，直到最近北檢指揮警方偵辦其他案件時，懷疑林修伯可能涉案，因此發動拘提行動，將林修伯拘提到案後，經檢察官訊問，先將他送往台北看守所執行已確定的前案刑期。