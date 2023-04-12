館長預告「220脆皮燒肉便當」漲到260！　PTT鄉民：台灣最頂

▲館長預告脆皮燒肉便當，可能漲價到260元 。（圖／翻攝自館長FB）

記者林彥臣／綜合報導

「館長」陳之漢投下千萬元積極籌備便當店，從曝光便當製程，到公開脆皮燒肉便當售價每份220元，就備受網友的檢視。館長11日晚間在直播中預告，沒有辦法賣220元，可能每份要賣到250元甚至260元。相關話題在PTT八卦板上引發討論，許多鄉民稱館長賣的便當，堪稱台灣最頂。

館長在直播中解釋，與團隊開會評估後認為，脆皮燒肉便當無法再賣220元的價格，因為豬肉的市場價格，已經從剛開始接觸的140元到現在180元，廠商預估可能漲價到200元。

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▲館長解釋，因為必須使用台灣豬肉，所以便當必須漲價。（圖／翻攝自館長FB）



館長表示，現在政府也在亡羊補牢趕緊進口冷凍豬肉，但是他的脆皮燒肉便當無法使用外國進口冷凍豬肉，即使用冷凍豬肉也必須使用台灣豬肉，因為冷凍過久的豬肉，無法做出理想的脆皮燒肉口味。

PTT鄉民對於館長預告「便當漲價」討論表示，「那你就賣啊，看有多少人會買」、「豬肉漲才漲價(X)，被麻椅嘴到肉越加越多才漲(O)」、「260我寧可給麥當勞盤」、「合理，類無塵室燒肉，獨步全球」、「台灣最頂的便當還是太便宜了，建議1260」、「台灣最頂的燒肉定食3位數價錢在賣的，是瞧不起館粉的消費能力嗎」。