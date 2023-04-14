一圖看新增13項檢舉項目！違停人行道可檢舉　拼今年第三季上路

▲「休旅車斜插人行道」違停。（資料圖／翻攝PTT）

記者李姿慧／台北報導

為擺脫「行人地獄」惡名，立法院今(14日)三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，放寬恢復民眾檢舉交通違規項目13項，包括人行道、行人穿越道等違規臨停和違停，加上原有46項可檢舉項目，總計將有59項交通違規開放檢舉，目標拚今年第三季上路。

過往民眾檢舉量龐大，造成警力嚴重負荷，加上出現報復性檢舉，去(2022)年4月30日起檢舉交通違規正面表列限縮46項違規，其中違規停車、違規臨時停車部分，僅可檢舉在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內等，以及併排停車、占用身障停車格等嚴重影響安全和秩序的違規行為。但人行道或不讓行人行為則未包含在內。

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不過台灣去年交通事故死亡人數攀升，還遭外媒封為「行人地獄」，立法院今(14日)三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，新法擴大或恢復民眾可檢舉交通違規項目13項。

▲交通違規新增13項可檢舉檢項。（圖／記者李姿慧整理）※點圖放大

其中包括保護行人通行項目，譬如在人行道違規(臨時)停車；行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行；起駛前，不讓行進中之車輛、行人優先通行；不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行；倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人。

另還包括聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，在後跟隨急駛；在公共場所出、入口或消防栓之前停車等違規行為均納入民眾得檢舉之項目。

此外，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險；車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者；在高、快速公路不依規定使用燈光；大型汽車無人在後指引時，不先測明車後有足夠之地位，或促使行人避讓；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車；不依順行方向臨時停車；禁止臨時停車之處所(橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道) 停車等違規也可檢舉。

根據交通部規劃，相關配合子法作業預估要3到6個月作業時間，力拼今年第三季上路實施。

至於紅線和黃標違停或違規臨時停車仍未恢復檢舉，交通部表示，為洗刷行人地獄，此次檢舉項目增加比較多與保護行人通行相關，至於黃紅線違停等，警方考量處理能量建議不納入。