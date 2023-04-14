斑馬線被「3條神秘白線」貫穿！他過馬路看傻　內行曝貼心內幕

▲有民眾發現，斑馬線中間多了3條線。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者朱祖儀／綜合報導

多數人對斑馬線的印象都是長方形的白色橫向線條，不過你有碰過中間多了3條直線的嗎？近日一名網友過馬路時發現，竟有斑馬線被3條白線貫穿，好奇是否有什麼意義？文章曝光後掀起熱議，有人聯想到知名品牌笑說「應該是聯名款吧」，但也有內行網友解答，並曝光其中貼心用意。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，最近走在台北街頭，要過馬路時發現一處斑馬線中間竟然多了3條長長的白線，好奇「請問中間那3條白線是什麼意思？」從照片中也可以看到，原本的斑馬線被塗銷了，重新畫上新的斑馬線，且中間還多了3條直線。

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文章曝光後，有網友笑說「酒測走直線專用」、「愛迪達贊助」、「品牌合作～這就是時尚」、「愛迪達聯名款」、「台三線」、「靠右行！抓行人逆向」、「品牌合作啊，上街頭也可以很潮」、「第一次看到耶」、「瑪莎拉蒂專用車道」、「行人禁止跨越線，左右都是單向通行」。

但也有內行人透露，那3條直線其實是導盲行穿線，「導盲用的」、「在原長方形白線條狀的行人穿越道多了3條線，高度增加0.4公分幫助盲人辨認行走動線，防滑係數也升級，提升視障朋友過馬路的安全」、「給盲人穿越馬路用的」、「其實那3條是要給視障朋友走的」、「這是為盲友設計的友善設施」、「引導視障者過斑馬線時直走不走歪」。