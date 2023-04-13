遭爆占研究室「給女密友住20年」每月水電267元　嘉市議員回應了

地方中心／嘉義報導

民進黨嘉義市議員黃露慧遭爆料，指出長期違規將議員研究室借給趙姓女性密友住，從黃露慧的父親、前議員黃正男時期，到現在住了20年，議會最終以一個月水電費267元計算，向黃露慧索討20年水電費6萬4080元，批「為什麼這種行為不犯刑法，每年賠3204元就可以了事」。對此，黃露慧說完全不是事實，沒有占用也沒有不當得利，完全是為了選舉捏造出來的議題。

▲黃露慧指出PTT的爆料子虛烏有 。（資料照片／記者翁伊森翻攝）

近日PTT八卦板出現一篇「全台最便宜，嘉義市北港路房租每月267元」文章，指出黃正男用公家資源把議員研究室給趙姓女子住，一住就是20年，遭人舉報後嘉義市調查站行文嘉義市議會，應比照嘉義市一般家庭平均水電費賠償，每房每室水費71元、電費196元，合計水電費267元，20年水電費共6萬4080元，批說「為什麼這種行為不犯刑法，每年賠3204元就可以了事」。

黃露慧表示，該指控是子虛烏有的事情，「這很明顯就是在造謠，無中生有，已經嚴重影響到我個人跟先父的名譽」，批評是為了選舉炒作出來的假議題，「根本就是不道德泯滅人性」。

黃露慧說，該篇PTT文章的發文者，發了2次文章，1次IP是在越南，一次是在日本，根本是在規避法律責任誤導民眾，「議會研究室出借的問題，每個議員都一樣，根本沒有什麼不當得利、求償的問題」，並表示會保留法律追訴權。

嘉義市議會秘書長黃文義指出，本案本會審慎研議處理中，是否住了20年，還在了解當中。