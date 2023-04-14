嘉義「紅豆餅公明店」月底要關了！老闆無奈：麵粉、蛋一直漲價

▲嘉義知名紅豆餅要關店了。（圖／翻攝臉書／嘉義綠豆大小事）



記者柯振中／綜合報導

台灣近年原物料不斷上漲，雞蛋價格也創新高，不少民生用品也因此受到衝擊。嘉義一間知名紅豆餅老闆宣布，因為原物料不斷上漲，加上年紀也大了，這個月底決定收攤不做，消息曝光後，讓當地民眾相當扼腕。

這間萬丹紅豆餅在嘉義市東區公明路擺攤，營業至今已有13年，去年因為原物料上漲，無奈之下只能把價格調高1元，從13元漲到14元，但比起料多實在又美味的紅豆餅，仍舊顯得相當佛心。

▲當地民眾得知老闆要關店不做，感到十分惋惜，趁著關店前跑去再買一次。（圖／翻攝臉書／嘉義綠豆大小事）



60歲的吳姓老闆表示，他從銀行業離職以後，開始學習、擺攤賣紅豆餅，雖然去年漲了一波價，但物料不斷上漲，完全吃不消，且每天早上6點就要起床，工作時間超過10個小時，身體也相當勞累，所以才決定結束營業、退休。

紅豆餅攤位結束營業的消息曝光後，臉書社團「嘉義綠豆大小事」有不少網友感到悲傷，不斷出言回應，「好可惜，嘉義我只吃你們家的，料好實在、要收我很替老闆不捨」、「好可惜喔～少數我覺得好吃的」、「這家真的好吃」、「老闆要收了好難過喔…這家超好吃，放冷了也好吃，這種古早味紅豆餅越來越少了。」