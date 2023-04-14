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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

47年前區運會蔣經國親到新竹　楊文科看影片憶「百米賽最刺激」

▲新竹縣政府舉辦112年全國中等學校運動會，縣長楊文科回憶47年前台灣區運動會，當時的行政院長蔣經國親臨現場致意，並替選手加油打氣。（圖／取自楊文科臉書）

▲楊文科回憶47年前的台灣區運動會，時任行政院長蔣經國親臨現場致意。（圖／取自楊文科臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

由新竹縣政府舉辦的112年全國中等學校運動會，將在4月22日至4月27日正式登場。回想起47年前的台灣區運動會，新竹縣長楊文科看著當時的影像紀錄，直呼「那年我在現場，人山人海好熱鬧」，那時候的行政院長蔣經國在開幕式前到場，向看台上的民眾揮手致意，受到熱烈歡迎，而鄉親們也都非常團結踴躍到場加油，場外也有很多攤販聚集，讓大家觀賽外還可吃美食，是非常歡樂的景象。

楊文科14日在臉書上發文表示，距離新竹縣上一次舉辦全國性體育賽事可追溯至1977年台灣區運動會，雖然事過境遷，但所幸當年的影像紀錄，獲中央研究院數位文化中心「典藏台灣」平台保存。

楊文科表示，他一看見影片，眼光頓時亮了起來，「我記得、我記得，那個時候好熱鬧」，那年他27歲，在新竹縣政府地政科任職，開幕當天也在場觀禮，那天風和日麗，受人敬愛的行政院長蔣經國也親臨現場，由縣長林保仁等首長陪同，鄉親歡聲雷動

▲新竹縣政府舉辦112年全國中等學校運動會，縣長楊文科回憶47年前台灣區運動會，當時的行政院長蔣經國親臨現場致意，並替選手加油打氣。（圖／取自楊文科臉書）

▲新竹縣政府舉辦112年全國中等學校運動會，縣長楊文科回憶47年前台灣區運動會，當時的行政院長蔣經國親臨現場致意，並替選手加油打氣。（圖／取自楊文科臉書）

▲新竹縣政府舉辦112年全國中等學校運動會，縣長楊文科回憶47年前台灣區運動會，當時的行政院長蔣經國親臨現場致意，並替選手加油打氣。（圖／取自楊文科臉書）

楊文科回憶，1977年台灣區運動會於10月21日在新竹縣體育場（今為新竹市立體育場）揭幕，開幕時光復中學儀隊和忠信高中鼓樂隊演奏軍樂進場，接著時任新竹縣長、大會籌備主任林保仁，引領居首的台南市代表隊等24支隊伍魚貫入場，通過司令台向主席及來賓致意，地主隊新竹縣代表隊則殿後。接著則是會旗、聖火進場，大會聖火在新竹縣田徑代表隊長林明秀高舉繞場一周後，登上聖火台引燃。
 
除了開幕表演，楊文科也表示，他印象最深的是田徑賽，「百米賽跑最激烈了」，新竹縣選手也有參賽獲得佳績。從當時的影片也可看出開幕式有許多學校的儀隊、樂隊以及歌舞演出，還有如今已成絕響的千人排字表演，今昔對照下是滿滿的懷舊感。

楊文科說，上次舉辦全中運距今半世紀之久，新竹縣已脫胎換骨。當年蔣經國開創新竹科學園區，竹科蓬勃發展後成為台灣最重要的經濟支柱。新竹縣今年藉由舉辦全中運，將展現近年建設成果，同時展現縣府團隊的效率，例如，本屆開幕表演將會有8歲至87歲的鄉親參與其中，呈現族群融合、山河之美，還會演繹先人製作、出口東方美人茶至英國的打拚故事，睽違47年後新竹縣再辦全國性賽事，這次也是上下一心，相信能盡善盡美，讓所有參賽選手、教練有賓至如歸的感覺。

▲新竹縣政府舉辦112年全國中等學校運動會，縣長楊文科回憶47年前台灣區運動會，當時的行政院長蔣經國親臨現場致意，並替選手加油打氣。（圖／取自楊文科臉書）

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新竹縣楊文科全國中等學校運動會

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