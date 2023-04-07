騎腳踏車回家遇劫！國中生遭公車輾過　骨盆碎裂「雙腿截肢」

▲新竹縣長楊文科探訪車禍遭截肢的國中生。（圖／新竹縣府）

文／中央社

新竹縣一名國中生去年騎腳踏車返家車禍，遭公車輾壓下半身，經搶救脫險，但內臟受損、截肢，東元醫院和金石醫療慈善基金會協助解決醫療費，讓他安心接受復健與治療。

新竹縣警方向中央社記者說，去年12月2日在博愛街、光明二街附近，一名國中生騎乘腳踏車發生車禍，遭公車後輪輾過，造成學生骨盆碎裂，經送醫搶救後，雙腳已截肢。

東元綜合醫院醫療副院長林鎮宇透過新聞資料表示，當時這名國中生送醫時傷勢嚴重，急救後轉診林口長庚醫院全力救治，國中生脫離險境。

林鎮宇說，今年2月這名國中生回到東元醫院進行長時間治療及復健，院方整合多科室醫療團隊及資源，提供復健等治療外，並由東元醫院和金石醫療慈善基金會協助相關醫療費用。

林鎮宇指出，在治療期間，會全力協助這名國中生做好身體器官重建與心理建設，回復原有功能，未來盼藉由輔具義肢協助，讓國中生能行動便利。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，由於這名國中生家中經濟拮据，難以負擔龐大醫療費用，在縣府、學校等協助下，由東元醫院和金石醫療慈善基金會協助所有醫療費用，讓這名國中生能安心復健，昨天縣長楊文科也前往探望，並感謝醫院幫忙。