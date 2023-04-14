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婚後抓到夫狂約砲！人妻氣炸回娘家　竟被反嗆：別回來了

▲情侶,吵架, 。（圖／達志／示意圖）

▲丈夫冷漠對待，還上網約砲，人妻憤而訴請離婚。（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

一名人妻剛結婚不到6個月就遭到丈夫冷漠對待，她想盡各種辦法增進感情，但全都沒有用。人妻意外發現丈夫在網路上四處約砲，氣得向丈夫表示要回娘家，丈夫沒有攔阻人妻，並冷漠的告訴她「別回來了。」丈夫非但沒到娘家安撫，還與小三熱戀，人妻無奈訴請離婚，台北地方法院准了。

人妻指控2021年2月時，和香港籍男友結婚，成為夫妻，不過因文化的不同，雙方生活習慣以及認知大有不同。表示丈夫衛生習慣極差，經常不洗手也不洗澡，沉迷於電腦虛擬世界裡，下班回到家中，更是不理睬人妻，就像是旅店的過客。

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人妻想方設法希望可以與丈夫回到熱戀期，嘗試了各種方法，丈夫依舊不為所動。人妻繼續努力的過程中，意外發現丈夫在網路上四處約砲，人妻憤而告訴丈夫「要回娘家」，沒想到丈夫非但沒有阻止，還冷漠無情的回應她：「別回來了。」讓她遭受莫大的打擊，此時的丈夫更加可惡，竟開始與小三談起戀愛。人妻再也無法忍受這種生活，憤而向法院訴請離婚。

在台北地方法院審理的過程中，該丈夫也無具狀陳述自己的意見。妻子向法院提出丈夫在網路上約砲的對話紀錄、以及雙方已經分居超過1年，中間更沒有正常的聯繫，法官認為婚姻已無法繼續維持，也無挽救機會，因此判准離婚，可上訴。

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