請陪產假遭拒！男子闖辦公室大鬧　主管氣炸：他曠職50天了

▲男子闖入辦公室與主管理論。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖文／CTWANT

大陸一名卜姓男子向公司補請陪產假，不過主管卻以「未提前請假」為由登記曠職，他憤而闖入辦公室大鬧，全程都被辦公室內的監視錄影器拍下，影片曝光後，網友紛紛指責該名主管「濫用權利為難職員」。對此，該名主管表示，卜姓員工劣跡班班，曠職工時長達40、50天，考勤表上的剩餘休假天數為負35天。

據陸媒報導，卜姓男子近日闖入主管辦公室，斥責對方拒絕批准他的陪產假申請，「我在陪產怎麼請假，你找事是不是？」主管隨即回覆，拒絕核准是因為他未按公司規定請假，「照顧孩子會批假，但你沒有提前履行請假手續」，2人爆發激烈口角。

影片曝光後，有網友認為，妻子生產是突發狀況，根本來不及事先辦理請假手續，砲轟主管存心刁難職員。對此，該名主管出面澄清，卜姓男子是在去年7月入職，自今年春節後卜男一直無故不到班，對他的狀況毫無掌握，「我根本不知道他家生孩子了，他也沒有請假」，且當時是請對方補齊醫院相關證明，再來補請陪產假，不過話才說一半就被打斷，並指卜男根本就是辦公室米蟲，「他曠職工時長達40、50天，早就可以開除了！」

▲該名主管表示，卜男上班10個月已提交一大疊病假請假單。（圖／翻攝自紅星新聞）

內部人士透露，卜男入職後屢次以感冒發燒、確診、腰椎間盤突出等原因請病假，入職才10個月已繳交近30張病假單，最長請假25天，更誇張的是，截至3月止卜男的剩餘休假天數為「負35天」。

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