泰國古廟驚傳鬧鬼！僧侶半夜尿急瞥見人影　手抖拍下猙獰女鬼臉

▲ 泰國一座古廟驚傳拍到年輕女鬼。（圖／翻攝自《Sanook》）

圖文／CTWANT

泰國暖武里府（Nonthaburi）的一座古廟驚傳鬧鬼，一名寺院僧侶半夜起床上廁所，途經庭園時看到一個疑似女子的身影，他隨手拿起手機拍下後便離開，沒想到事後拿出照片放大一看，讓他渾身起雞皮疙瘩。

據泰媒《Sanook》報導，泰王拉瑪三世統治時期建造、具有2百年悠久歷史的一座當地神廟，在周三（12日）驚傳拍到靈異照片，當時寺廟僧侶半夜出來上洗手間，穿越迴廊前的庭園時，突然瞥見灌木叢中站著一名年輕女子，他懷著忐忑的心情，拿出手機慌忙拍了張照片便趕緊離開，直到上完廁所拿出照片放大一看，驚見拍到一張面目猙獰的女子臉孔，雙眼空洞、臉上掛著血痕，令人看了寒毛直豎。

報導指出，有記者實地走訪拍下靈異照片的地點，發現此處是在寺廟的後方，那裡還有一座古塔，晚上幾乎沒有人敢經過，更不可能有女子半夜三更站在廟裡。

對此，寺廟方丈表示，大概是因為正值潑水節，或是想在新年祈求功德，所以女子才出現在寺廟中。不過，據方丈助理透露，這座寺廟搭建前曾是一片墓地，後方則是火葬場，廟內飼養的狗總是不停吠叫，就連村民也曾遇到詭異怪事，嚇到不敢在廟宇附近逗留。

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