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婚鬧狂撕衣褲！新郎被脫到「剩一條紅內褲」　網怒：缺德又變態

大陸河南一名新郎被朋友婚鬧，遭壓倒在地撕爛衣服褲子，脫到只剩下一條紅色內褲。（圖／翻攝微博）

▲新郎遭壓倒在地撕爛衣服褲子。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

為了表達對新人的祝福，在結婚時會有捉弄新郎新娘的「婚鬧」習俗，然而有些地區卻鬧過了頭。大陸一名新郎被朋友婚鬧，遭壓倒在地撕爛衣服褲子，脫到只剩下一條紅色內褲，消息曝光後引起網友撻伐，紛紛痛批太缺德。

綜合陸媒報導，事發於本（4）月12日，河南鄭州一名新郎結婚，沒想到竟被朋友婚鬧，按在地上撕爛衣服褲子，下身只剩一條紅色內褲，朋友們開懷大笑，只聽見新郎不停求饒：「留點，留點，留點，給我留一件！」拍攝影片的古先生表示，是新郎的朋友鬧著玩，自己覺得這樣不好，但當地婚鬧嚴重，自己也經常遇到這類情況，太常見了。

影片曝光後，不少網友看了紛紛留言撻伐，「這哪是好友呀！明擺著就是讓你難堪的損友」、「拋棄陳規陋習，現在早已經是新時代了」、「這種行為目的是讓新郎感到尷尬和羞恥，實際上是在羞辱和欺負他們」、「結婚這麼莊重的事情，讓新郎衣衫不整地坐婚車回去怎麼結婚，真是害人不淺，一群損友不要也罷」、「俗不可耐！摒棄陋習！這是缺德加變態，藉機婚鬧侮辱人格，這哪是在開玩笑！」

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