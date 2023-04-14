擁5房產離完婚「多1個女兒」　他一算綠炸！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

名下擁有5筆不動產的羅姓男子2021年7月間與妻子離婚，沒想到隔年3月突然接到戶政事務所通知，這才知道妻子離婚半年就產下1女，但往回推算，他並未在推定受胎時間內與對方發生性行為，驚覺被戴綠帽，憤而提告求償96萬元，日前獲判賠償40萬元。

▲劉女離婚半年產下1女，因而被羅男抓包婚內出軌。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

羅男在判決書中主張，和劉女是在2021年7月間調解離婚，結束13年的婚姻，但2022年3月間他突然接獲戶政事務所通知，這才知道劉女在2022年1月間產下1女，往回推算的受胎期間應該是2021年3月至7月間，當時2人不僅尚未離婚，也沒有發生過任何性行為。

羅男認為，劉女後來生下的女嬰顯然不是他的孩子，是與徐姓男子在「尚未離婚前」發生性行為而懷孕，此舉嚴重侵害他的配偶權，因此決定向劉、徐2人提告求償96萬元。

對於上述指控，劉、徐2人皆未提出爭議，僅表示他們無力負擔求償金額。

苗栗地院法官認為，羅男和劉女原本是夫妻關係，女方卻在婚姻關係存續期間與徐男發生性行為，之後還產下1女，確實侵害到羅男的配偶權，且情節重大，考量到羅男名下有5筆不動產，劉、徐2人皆無房產（其中1人待業中），最終判2人應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。