身高188「全家最矮」！ 長腿正妹「母胎單身」嘆：找不到男友

▲28歲的瑪莉擁有188公分的高挑身材。（圖／翻攝自marietemara IG）

圖文／CTWANT

美國佛州28歲的正妹瑪莉（MarieTemara），除了擁有外型亮麗，她還有傲人的身高，身高188公分的她雖然是家裡最矮的成員，但這樣的身高卻為她帶來不少困擾，其中一個就是很難找到男友。

根據《每日郵報》等外媒報導，188公分的瑪莉在家中其實已經算矮的，她的父親身高191公分、母親196公分，兩個弟弟也分別有206和208公分高。從小在學校就高人一等的她個性溫柔，不但沒有欺負人反而被同儕霸凌，學生時代有點孤單。

▲188公分的瑪莉與162公分的「平常人」朋友。（圖／翻攝自marietemara IG）

畢業後，她原以為能找到比她高的男友，卻總是遇不到「這樣的良人」。根據瑪莉表示，「在交友軟體上遇到一位自稱身高195公分的網友，但見了面才發現『只有180公分』」。不僅如此，還曾有人對她說「不會有人喜歡高個子的女生」、「（妳）看起來像個穿高跟鞋的男人」等話語，甚至有人對她開玩笑說應該要去「巨人隊應徵後衛」。

▲188公分的身高為她帶來不少困擾。（圖／翻攝自推特）

瑪莉後來對男友的身高抱持開放的態度，為了打開約會市場，她選擇不穿高跟鞋，沒想到有心理障礙的反而是男方，不少男性無法接受女友無法「小鳥依人」，認為站在她身旁根本矮了一截，有損男性雄風。

雖然身高為瑪莉帶來困擾但她並未氣餒，而是學著接納自己的身材和樣貌，擅長運動的她因為擁有修長大腿得到稱讚，甚至成為「大尺碼模特兒」。對此，她就鼓勵大眾，要懂得接受自己的外型和身高，每個人都是獨特的，不論身高體重如何，都是獨一無二的存在，「與眾不同還是有好事會發生」！

▲瑪莉也試著穿高跟鞋。（圖／翻攝自marietemara IG）

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