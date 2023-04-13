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全台通路「超省優惠」一次看！珪藻土地墊、氣泡飲買1送1

▲▼家樂福南港店。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福推出珪藻土超吸水地墊、旭光（超高效能）LED 13W球泡燈買1送1。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

省荷包機會來了！《ETtoday新聞雲》為讀者彙整本期各大超市、量販、超商通路最殺優惠，其中，家樂福祭出限時珪藻土吸水氣墊、旭光球泡燈買1送1，全家則有咖啡全品項第2杯半價、7-11有氣泡檸檬紅茶買1送1，趕快把握便宜囤貨。

家樂福

◎珪藻土超吸水地墊／約39x60公分
 優惠：998元買1送1
期限：即起～4月25日

◎旭光（超高效能）LED 13W球泡燈／白光、黃光
 優惠：198元買1送1
期限：即起～4月25日

愛買

◎中華非基改超嫩豆腐300G
 優惠：特價17元，任3盒特價45元
期限：即起～4月18日

好市多

◎科克蘭海鮮壽司卷
 優惠：原價599元，特價539元，現省60元
期限：即起～4月16日

◎ARM&HAMMER強效洗衣精添加小蘇打粉
 優惠：原價629元，特價499元，現省130元
期限：即起～4月16日

全聯

◎皂福洗衣皂精-補充包(2000gm)
 優惠：單包特價75元，任2包139元，平均一件69.5元
期限：即起～4月20日

◎慶尚北道韓式泡菜(600g)
 優惠：原價170，特價129元
期限：即日起～4月20日

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推出洗衣皂精、韓式泡菜優惠。（示意圖／記者林育綾攝）

大潤發

◎日本ACE特濃豚骨麵 原味/辣味 93公克X5入/組
 優惠：原價159元，特價129元/組
期限：即起～4月19日

◎BOURBON抹茶威化餅
 優惠：原價169元，特價129元/包
期限：即起～4月19日

美廉社

◎Picard特級瑪格莉特披薩
 優惠：原價289元，特價249元
期限：即起～4月19日

◎BOURBON迷你抹茶奶油蛋糕捲
 優惠：原價169元，特價129元
期限：即起～4月19日

7-11

◎SUAN氣泡檸檬紅茶540ml
 優惠：買1送1
期限：4月14日～4月18日

全家

◎咖啡
 優惠：全品項第2杯半價
期限：即起～4月18日

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家咖啡第2杯半價。（圖／全家提供）

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵
 優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～5月3日

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