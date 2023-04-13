全台通路「超省優惠」一次看！珪藻土地墊、氣泡飲買1送1

▲家樂福推出珪藻土超吸水地墊、旭光（超高效能）LED 13W球泡燈買1送1。（示意圖／記者湯興漢攝）



生活中心／綜合報導

省荷包機會來了！《ETtoday新聞雲》為讀者彙整本期各大超市、量販、超商通路最殺優惠，其中，家樂福祭出限時珪藻土吸水氣墊、旭光球泡燈買1送1，全家則有咖啡全品項第2杯半價、7-11有氣泡檸檬紅茶買1送1，趕快把握便宜囤貨。

家樂福

◎珪藻土超吸水地墊／約39x60公分

優惠：998元買1送1

期限：即起～4月25日

◎旭光（超高效能）LED 13W球泡燈／白光、黃光

優惠：198元買1送1

期限：即起～4月25日

愛買

◎中華非基改超嫩豆腐300G

優惠：特價17元，任3盒特價45元

期限：即起～4月18日

好市多

◎科克蘭海鮮壽司卷

優惠：原價599元，特價539元，現省60元

期限：即起～4月16日

◎ARM&HAMMER強效洗衣精添加小蘇打粉

優惠：原價629元，特價499元，現省130元

期限：即起～4月16日

全聯

◎皂福洗衣皂精-補充包(2000gm)

優惠：單包特價75元，任2包139元，平均一件69.5元

期限：即起～4月20日

◎慶尚北道韓式泡菜(600g)

優惠：原價170，特價129元

期限：即日起～4月20日

▲全聯推出洗衣皂精、韓式泡菜優惠。（示意圖／記者林育綾攝）



大潤發

◎日本ACE特濃豚骨麵 原味/辣味 93公克X5入/組

優惠：原價159元，特價129元/組

期限：即起～4月19日

◎BOURBON抹茶威化餅

優惠：原價169元，特價129元/包

期限：即起～4月19日

美廉社

◎Picard特級瑪格莉特披薩

優惠：原價289元，特價249元

期限：即起～4月19日

◎BOURBON迷你抹茶奶油蛋糕捲

優惠：原價169元，特價129元

期限：即起～4月19日

7-11



◎SUAN氣泡檸檬紅茶540ml

優惠：買1送1

期限：4月14日～4月18日

全家

◎咖啡

優惠：全品項第2杯半價

期限：即起～4月18日

▲全家咖啡第2杯半價。（圖／全家提供）



OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～5月3日