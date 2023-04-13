民進黨：請侯友宜好好上班　不要滿腦子想「上場」

▲民進黨呼籲請侯友宜好好上班，不要滿腦子想上場。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨2024總統大選呼聲最高的人選、新北市長侯友宜12日鬆口「隨時可以上場」，引發討論。民進黨13日上午舉行記者會，呼籲侯友宜好好上班，不要滿腦子只想上場，應該承諾從4月25日開到7月3日的新北市議會定期會，不得中離、待好待滿。

民進黨今天上午舉行「請侯市長好好上班，不要滿腦子想上場」記者會，民進黨發言人卓冠廷、張志豪及新北市議員顏蔚慈、陳乃瑜等人與會，要求侯友宜專心市政、好好上班，進入議會接受監督。

張志豪表示，侯友宜等待黃袍加身未遂，到現在也加入國民黨總統候選人之爭，讓外界霧裡看花，但不論侯友宜的決定如何，現階段仍背負著對新北市民的承諾，如果「三心二意」、「呷碗內看碗外」，所影響的不僅是新北市的發展，更是市民的未來。

張志豪指出，侯友宜連任至今，尚未面對新民意，還沒進入議會接受監督，卻準備落跑選總統，不僅施政荒腔走板，還把市府淪為競總，要公務人員發新聞稿辱罵民意代表，實在離譜，甚至說著反黑金，卻還是和國民黨的提名委員，一起提名傅崐萁，讓人不免質疑，侯友宜就是擔心這時候得罪這些「黑金勢力」影響自己的選舉，簡直就是「嘴上反黑金，身體挺黑金，人民很擔心」，為此，民進黨請侯友宜「好好上班」，不要滿腦只想上場；請侯友宜「好好讀書」，AI機器人講的都比你好；請侯市長「好好做人」，不要整天只會欺負國民黨主席朱立倫。

卓冠廷補充，侯友宜應該承諾，從4月25日開到7月3日的新北市議會定期會，不得中離、待好待滿，因為本屆議會新科議員高達17席，而侯友宜執政百日來，從臨時會開始就在國民黨護航下迴避監督，從未向市議會進行報告，也從未備詢，甚至議會議程安排到6月才開始總質詢時間，如果侯友宜準備好落跑選總統，難道要新北市議會對著人形立牌質詢？