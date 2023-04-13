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vivo V27 5G自帶光環！首波銷售倍增　指定通路贈媽祖加持聯名禮盒

▲▼vivo,V27,大甲媽祖。（圖／vivo提供）

▲vivo V27 5G神級旗艦人像手機自帶光環創神蹟，首波銷售成長近5倍。

圖、文／vivo提供

vivo上月底推出全新V27 5G神級人像旗艦新機，巧妙結合傳統設計與時尚科技的精髓，以古今跨界的藝術融合帶給消費者全新感官驚喜。一上市即創下亮眼成績，開賣短短10天銷售量較前一代成長近5倍。vivo V27除了強勁人像攝影效能受消費者肯定，獨創外型也是一大亮點，據V27 5G購機狀況顯示，三款機種顏色以主打新色「顏如玉」及「粉黛金」備受消費者青睞，8GB RAM+256GB ROM規格裡「顏如玉」銷售占比逾八成；12GB RAM+256GB ROM規格裡「粉黛金」則占銷售七成。vivo歡慶大賣跨界合作再創融合科技與傳統，首度攜手國民女神「媽祖」，自4月17日起至指定通路購買vivo V27送vivo V27大甲媽祖專屬聯名禮盒等。今年4月21日至4月30日大甲媽祖遶境期間，vivo也祭出一系列貼心好康活動，邀請全民跟著vivo有拍有保庇、一起瘋媽祖！

▲▼vivo,V27,大甲媽祖。（圖／vivo提供）

▲vivo跨界合作再創科技與傳統融合巔峰，攜手大甲鎮瀾宮推出國民女神「媽祖」限量聯名禮盒。

vivo台灣副總經理陳怡婷表示：「vivo V27 5G上市以來銷售成績斐然，預估銷售前期將佔V系列銷量7成，更佔品牌整體銷量達4成。而2023起，vivo的X90系列及V27 5G兩大新機雙雙表現超乎預期，為vivo 2023 Q1締造亮眼的銷售數字，相信在強勁新品與優惠的帶動下，勢必能再創業績高峰。」

▲▼vivo,V27,大甲媽祖。（圖／vivo提供）

▲香爐祈福加持的vivo V27 大甲媽祖專屬聯名禮盒，讓超Q版媽祖畫像隨時庇佑保平安。

vivo V27 5G攜手國民女神「媽祖」 自帶光環保平安

vivo看好全民瘋媽祖熱潮，首度攜手大甲鎮瀾宮推出國民女神「媽祖」限量聯名禮盒周邊，自4月17日起至指定通路購買V27，即贈過香爐祈福加持過的vivo X大甲媽祖V27專屬聯名禮盒，內含新機必備的手機保護殼及手機掛繩組，印有超Q版媽祖畫像，讓V粉隨時享有大甲媽祖庇佑保平安！此外，大甲媽祖遶境期間，vivo也祭出線上線下貼心好康活動，陪民眾一同遶境瘋媽祖，自4月21日至4月30日於大甲媽祖遶境路線，進香信眾參加vivo指定活動即可獲得好禮，vivo邀請信眾與跟著天后女神走透透，拿著V27在遶境時拍下精彩時刻！

▲▼vivo,V27,大甲媽祖。（圖／vivo提供）

▲自4月17日起至遠傳電信全台門市及vivo體驗店，買V27可獲得限量聯名禮盒(價值$1380)，讓V粉有拍有保庇。

vivo女神信眾手機充電服務：考量進香信眾出門在外，手機充電不易，遶境期間vivo活動門市貼心提供手機免費充電服務(不限手機品牌)，還有機會獲得品牌精美小禮（贈品數量有限送完為止）。

▲▼vivo,V27,大甲媽祖。（圖／vivo提供）

▲V27 12+256GB 由台灣大哥大電信獨家販售，4月17日起於台灣大哥大購買V27即贈手機掛繩組(價值$888)。

 vivo V27有拍女神有保庇：凡於遶境期間拍下『女神唯一指定 V27自帶光環』vivo遶境花車照片，並於vivo FB指定貼文底下留言tag兩位好友，就可以參加抽獎。 活動詳情請見vivo FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/vivoTaiwan

vivo V27 5G 大甲媽祖聯名 購機活動

▲▼vivo,V27,大甲媽祖。（圖／vivo提供）

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