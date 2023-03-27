vivo自拍新機登場　V27 5G打造「攝影棚」拍照效果

▲vivo推出V27 5G。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俐穎／綜合報導

手機品牌vivo今日宣布推出最新V27 5G，這次仍以相機升級為亮點，vivo V27 5G前後5000萬畫素鏡頭，vivo V27 5G更為全球首款搭載聯發科技天璣7200之人像旗艦手機，vivo V27提供8GB+256GB、12GB+256GB兩款版本，其建議售價分別為新台幣16,990元、17,990元。

▲vivo V27 5G。（圖／vivo）

相機升級

vivo V27 5G更首度推出獨家柔光人像系統，以時尚後置柔光環打造比擬攝影棚聚光燈的專業補光效果，搭配奈米級導光工藝讓光線柔和不刺眼，暗光環境下帶來近30% 的清晰度提升。

vivo V27 5G更搭載前後5000萬AF超感光相機，高清自拍鏡頭讓人像細節隨手拍都也能清晰又自然，後置主鏡頭則搭載較上代感光面積提升59%的SONY IMX766V定製感光元件以及OIS+EIS雙重防手震，夜拍清晰自然。

透過vivo演算法進行人臉檢測及優化，vivo V27 5G前置鏡頭亦配有AF人眼定焦鏡頭，精準鎖定追焦，內建40種以上美妝細節調整、21種人像風格濾鏡、26款美顏、144種姿勢拍照模板，vivo V27 5G同樣配有Vlog微電影功能，內建24種場景範本。

外觀

在外觀上，新機首度採玉質玻璃工藝還原玉石色澤紋路，以全新清透翡色「顏如玉」閃耀出內斂的時尚感，另有優雅「粉黛金」及深邃「石墨黑」打造不同風格。

規格特色

vivo V27 5G搭載全球首發天璣7200處理器，台積電4奈米先進製程，以低功耗高性能大幅提升遊戲、大型APP應用體驗，同時配有業界領先的記憶體整合3.0技術，最高支援8GB額外的擴充記憶體，有效調用閒置的ROM保持運行的流暢。

vivo V27 5G亦搭配4600mAh超大電量，並擁有24重充電安全防護，再加上66W極速閃充19分鐘就可充電至50%。