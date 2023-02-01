大眾運輸好行迎新春！公車、捷運、高鐵從北到南鴻兔大展

▲搭乘大眾運輸好行迎新春，從北到南給你食衣住行育樂滿滿idea。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

農曆新年即將到來，搭乘大眾運輸好行迎新春，從北到南給你食衣住行育樂滿滿idea！踏上北捷列車，是實現4大夢想的第一步，搜尋《開始鑼》登錄會員，參加每次的沙漏預測活動，猜中就有機會獲得「不限次數日本來回商務艙機票1-20年」、「每個月補貼三萬元房租，時間最短1年，最長20年」、「1到20年的免費醫美療程不限診所、不限療程」或「1到20年免費赴美觀看現場NBA」。

▲踏上北捷列車，搜尋《開始鑼》就有機會實現4大夢想。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

不只車廂，北捷各大廣告版位也換上應景新裝！超人氣伴手禮快車肉乾與蠟筆小新限量聯名，香脆肉紙、招牌肉乾，兩種口感一次滿足，送禮自用兩相宜；「教練，我想打籃球！」創造無數經典台詞，陪伴許多六七年級生成長的動漫《灌籃高手》終於躍上大銀幕，時隔26年熱血依舊，看著宣傳廣告中的主人公，青春回憶也一一被喚起。

▲伴手禮快車肉乾與蠟筆小新限量聯名。

▲《灌籃高手》躍上大銀幕，時隔26年熱血依舊。

懶得出門人擠人？窩在家也能追好劇！原創影集《台灣犯罪故事》集結台港美跨國製作團隊與金獎影帝超強卡司，以最高規格解構台灣真實刑案，絕對是今年必看；遊戲玩家則不能錯過1月初才上市的美少女收集型RPG手遊《永恆靈魂》，在動漫3C迷新聖地-忠孝新生站也出現美少女精靈的身影，吸引不少玩家駐足停留捕捉。

▲《台灣犯罪故事》以最高規格解構台灣真實刑案。

▲《永恆靈魂》美少女精靈的身影，吸引玩家駐足停留捕捉。

新年想換新機，vivo X90或許是個好選擇！蔡司專業影像系統再創手機攝影新境界，台北車站前往淡水信義線的重要通道，有高清電視搭配大面積破格壁貼，正充分展現vivo的影像技術；逛街購物有雙好鞋才能走出時髦路！New Balance全新配色登上巨型版位，由品牌大使IU穿搭示範，整體休閒又不失甜美氣息，輕鬆抓住眾人目光。

▲高清電視搭配大面積破格壁貼，充分展現vivo的影像技術。

▲New Balance全新配色登上巨型版位。

新春也要穿新衣！在真正回暖之前，ONE BOY持續用溫度擁抱你，從捷運站到公車站一路相伴左右，長廊式候車亭透明燈箱變身商品櫥窗，讓等車的空檔不無聊，還能美化台北街頭；而在忠孝敦化站的公車亭，則有卡樂芙給你造型新靈感，居家DIY也能染出沙龍級質感，幫自己的氣色再加分。

▲ONE BOY從捷運站到公車站一路相伴左右。

▲等公車不無聊！卡樂芙給你造型新靈感。

台灣高鐵同樣有看頭，旅客在轉乘或出站的同時，時下正夯資訊一把抓！其中最南端的左營站有車站型購物商場，吃喝玩樂點子俯拾即是，除了強檔電影，還有可口可樂食尚餐廚集點送，都為新春圍爐再添喜氣。

▲▼高鐵左營站有車站型購物商場，吃喝玩樂點子俯拾即是。