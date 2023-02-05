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快訊／大甲媽遶境日期決定了！4／21展開9天8夜徒步進香

▲▼ 。（圖／資料畫面）

▲2023年大甲媽祖繞境日期為4月21日。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

今天是元宵節，大甲鎮瀾宮除在上午舉行點燈、安太歲儀式，祈求國泰民安，也選在同一天進行「筊筶典禮」，向大甲媽請示2023年進香遶境活動起駕日期。晚間6時許，大甲鎮瀾宮董事長顏清標率領全體董監事，在大殿擲筊，擇定大甲媽祖將於4月21日晚間起駕。

▲▼ 。（圖／鎮瀾宮提供）

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▲大甲媽祖今年遶境行程。（圖／鎮瀾宮提供）

元宵節又稱上元節，全台各地都有慶祝元宵的民俗活動，自古以來，各寺廟都會燃燈表佛，祈求一年平安順利、登科及第。大甲鎮瀾宮5日上午9時，舉行上元節點燈、安太歲起斗儀式，在誦經團帶領清淨所有燈座後正式啟動，恭讀所有在大甲鎮瀾宮點燈與安太歲的所有信士疏文，祈求媽祖保佑信徒。

另外，如同去年，鎮瀾宮今年也選在元宵節舉辦筊筶典禮，決定大甲媽出巡的日期。鎮瀾宮表示，大甲媽9天8夜徒步遶境進香活動，是每年農曆3月的一大盛事，每年都吸引國內外上百萬的信徒熱情參與。

鎮瀾宮指出，近年受到疫情影響，許多國外的媽祖信徒，都只能透過直播和媒體報導來觀賞參與，雖然活動充滿許多限制與不確定性，卻也加深大家對信仰的寄託以及對媽祖的虔誠。

今日下午3時，廟方人員恭請「正爐媽」、「副爐媽」、「湄洲媽」，及千里眼、順風耳兩大將軍，於大殿登座舉行祈福誦經儀式；晚間6時，由顏清標擲筊請示媽祖，大甲媽訂下2023年歲次癸卯年起駕日期為4月21日11點05分，進香過程將途經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，全程約340公里，將於4月30日回鑾安座。

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