去年釀3警受傷！大甲媽4／22經民生地下道　統促黨宣布百人接轎

▲大甲媽祖繞境4月22日將通過民生地下道。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖今天第6天進到北港朝天宮， 9天8夜的繞境將於20日圓滿結束，緊接著而來的是大甲鎮瀾宮媽祖繞境，預計４月22日將通過民生地下道，去年統促黨嬴政黨部穿政黨背心，與警方爆發激烈衝突。大甲媽遶逆又將開始，統促會主委李家葳說，今年仍會按照往年慣例，邀請總裁張安樂，穿背心帶百人前往接轎。

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▲大甲媽祖繞境去年行經民生地下道滋事份子被逮捕。

大甲媽祖去年4月9日經過彰化時，統促黨總裁張安樂與李家葳等人穿政黨背心前往接轎，當場與警方爆發激烈衝突，造成彰化警分局副分局長等3名警官受傷，4人被逮，檢察官訊問後，認均涉嫌刑法妨害公務罪嫌重大，將吳金虎及李家葳夫妻、張安樂分別諭知15萬、20萬元及 30萬元交保。

事件又經過一年，今年4月22日鑾轎又將進入民生地下道，戰風再起，李家葳說，去年我們穿政黨背心接大甲媽祖鑾轎，又被說成搶轎，去年也有民進黨員穿著背心抬轎，硬要我們「把背心脫掉才可以扛轎」，為何以前可以、去年就不行，「這對我們不公平」。

▲統促黨總裁張安樂與乾女兒李家葳及吳金虎到地檢應訊。

李家葳強調，迎接大甲媽是我們歷年來的傳統，今年按照往年慣例，一定會穿統促黨背心接轎，而且一定會邀請總裁張安樂，已知有超過百人將會到場參與。縣警局長張國雄對此表示，只要跟大甲鎮瀾宮協調好，不滋事彰化都會歡迎，不過只要是發生肢體衝突打架，全以現行犯逮捕，絕不容許趁廟會活動擾亂宗教盛會。