高虹安「撞臉李多慧」被狂酸！他怒喊霸凌：一個個比王浩宇還噁心

▲對於「撞臉韓啦啦隊女神李多慧」一說，高虹安從頭到尾沒說一句話。（圖／翻攝自엠빅뉴스 YouTube、新竹市政府）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧近日一段熱舞影片，被網友指稱「撞臉新竹市長高虹安」，沒想到因此讓高虹安遭到許多人奚落、狠酸「差很多」。對此，粉專《尚書大人真機靈》看不下去，怒轟這是「在趁機霸凌高市長」。

擁有4萬人追蹤的粉專《尚書大人真機靈》，今（12）日在臉書發文痛斥表示，「李多慧有沒有撞臉高虹安我不知道，我只知道這幾天有一群人在霸凌一個女首長」。指出先是有媒體發一個「 撞臉李多慧 」的新聞，接著「眾側翼、意見領袖及綠營支持者開始各種訕笑、謾罵、言語霸凌，等話題炒起來了，又開始各種延伸、各種循環。」

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他表示，其實高虹安從頭到尾根本一件事都沒做、一句話都沒說，就這樣莫名其妙的被這群人霸凌好幾天，且這些人平常會假惺惺的為女性發聲、說各種捍衛女性的大道理、會譴責每個對女性言詞不禮貌的行為，但「摘下他們偽善的面具，你會發現他們一個個都比王浩宇還噁心。」

貼文引發不少人留言，「我覺得這是有心人在捧殺，明眼人一看就覺得那兩個人根本不像」、「借機羞辱高而已，輸不起啊」、「真的」、「女權自助餐發揮到極致」、「霸凌自助餐」、「政治扯到啦啦隊真的有點誇張，到底哪裡像了啦」。

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