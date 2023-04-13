台東環保局4／17前進關山　宣導廢農藥容器三沖三回收換好禮

▲台東縣環保局17日前進關山宣導廢農藥容器回收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為加強推動資源回收工作，台東縣環境保護局將於17日下午2點在關山鎮公所（關山鎮中山路54號）設置「台東資收熊蓋讚 資源回收兌換站」，活動現場將加強宣導廢農藥容器正確資源回收步驟及方式，請民眾攜帶廢農藥容器、廢電池（不包含鉛蓄電池）、廢燈泡及燈管至現場，達到指定條件，即可兌換好禮乙份，每人限兌換一次，數量有限，換完為止。

環保局說明，歡迎民眾於17日下午2點至4點攜帶廢農藥容器、廢電池（不包含鉛蓄電池）、廢燈泡及燈管至資源回收兌換站，凡完成廢農藥容器達10罐、廢電池達1公斤、或廢燈泡(燈管)達3件的指定條件其中一項，即可兌換好禮乙份。

環保局進一步說明，農藥成分中含有有毒物質，使用後的農藥空瓶若隨意丟棄，殘留的農藥容易污染環境中的水、土壤或空氣，甚至危害人體以及家中毛小孩健康，因此，此次活動選擇在農物產豐饒的關山鎮，將特別宣導回收廢農藥容器正確步驟，回收前應以清水反覆沖洗3次，以避免誤觸、誤食殘留農藥，農藥廢容器也應與其他回收物分開裝袋回收，依照農藥管理法，應交給販賣農藥的農會或農藥行回收最為妥適。

此外，當天加碼提供廢電池及燈泡(管)回收，也提醒回收廢棄燈泡及燈管前，請務必做好基本的「防破」措施後，再交付給工作人員。