　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東環保局4／17前進關山　宣導廢農藥容器三沖三回收換好禮

▲台東縣環保局17日前進關山宣導廢農藥容器回收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局17日前進關山宣導廢農藥容器回收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為加強推動資源回收工作，台東縣環境保護局將於17日下午2點在關山鎮公所（關山鎮中山路54號）設置「台東資收熊蓋讚 資源回收兌換站」，活動現場將加強宣導廢農藥容器正確資源回收步驟及方式，請民眾攜帶廢農藥容器、廢電池（不包含鉛蓄電池）、廢燈泡及燈管至現場，達到指定條件，即可兌換好禮乙份，每人限兌換一次，數量有限，換完為止。

環保局說明，歡迎民眾於17日下午2點至4點攜帶廢農藥容器、廢電池（不包含鉛蓄電池）、廢燈泡及燈管至資源回收兌換站，凡完成廢農藥容器達10罐、廢電池達1公斤、或廢燈泡(燈管)達3件的指定條件其中一項，即可兌換好禮乙份。

▲台東縣環保局17日前進關山宣導廢農藥容器回收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局進一步說明，農藥成分中含有有毒物質，使用後的農藥空瓶若隨意丟棄，殘留的農藥容易污染環境中的水、土壤或空氣，甚至危害人體以及家中毛小孩健康，因此，此次活動選擇在農物產豐饒的關山鎮，將特別宣導回收廢農藥容器正確步驟，回收前應以清水反覆沖洗3次，以避免誤觸、誤食殘留農藥，農藥廢容器也應與其他回收物分開裝袋回收，依照農藥管理法，應交給販賣農藥的農會或農藥行回收最為妥適。

此外，當天加碼提供廢電池及燈泡(管)回收，也提醒回收廢棄燈泡及燈管前，請務必做好基本的「防破」措施後，再交付給工作人員。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／台中高中生遭霸凌輕生「懲處出爐」　校長記大過解職
全家店員「現場開炒」！　新服務網跪了
女廁沒人男廁大排隊　全場笑「成人展？」狂排真相曝
快訊／退休警吸金6.5億　遭重判14年
新北25歲倉儲員工遭夾　困-20度冷凍庫慘死
金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」！　他外洩床照
靜宜女大生滯留最凶詐騙區！　「洗浴一條街」內幕起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

懷孕有錢領！西螺鎮端好康催生　孕婦可拿萬元營養金

新竹市營養午餐每人每學期再加500元　綠營喊話市府：全額補助

台東環保局4／17前進關山　宣導廢農藥容器三沖三回收換好禮

全家開車屏東旅遊　撞掉後視鏡上不了路...內埔暖警一招解圍

里港警關懷長者電動代步車安全　暖心幫裝設反光條保安全

彰化分署南投辦公室將搬進新家　4／17至4／21暫停服務5天

台南召募暑期工讀生　讓脫貧學子探索「暑」於自己職場體驗

屏東市萬福宮＆萬福伯公廟　4／29舉辦補財庫活動

愛心送暖！　屏東潮州警攜手里長...發送物資深入基層

新北市美術館園區開放　設計力打造鶯歌藝術城

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

懷孕有錢領！西螺鎮端好康催生　孕婦可拿萬元營養金

新竹市營養午餐每人每學期再加500元　綠營喊話市府：全額補助

台東環保局4／17前進關山　宣導廢農藥容器三沖三回收換好禮

全家開車屏東旅遊　撞掉後視鏡上不了路...內埔暖警一招解圍

里港警關懷長者電動代步車安全　暖心幫裝設反光條保安全

彰化分署南投辦公室將搬進新家　4／17至4／21暫停服務5天

台南召募暑期工讀生　讓脫貧學子探索「暑」於自己職場體驗

屏東市萬福宮＆萬福伯公廟　4／29舉辦補財庫活動

愛心送暖！　屏東潮州警攜手里長...發送物資深入基層

新北市美術館園區開放　設計力打造鶯歌藝術城

懷孕有錢領！西螺鎮端好康催生　孕婦可拿萬元營養金

許銘春遭轟拍馬屁！淚灑立院喊「不幹可以吧」　陳其邁表態了

特斯拉「新一代Model 3」實車照疑流出　新頭燈、網友直呼更帥了

新竹市營養午餐每人每學期再加500元　綠營喊話市府：全額補助

北京「罕見妥協」縮短禁航時間　彭博：內部協調出現問題

台中高中生遭霸凌輕生「懲處出爐」！　校長記大過拔除職務

NBA附加賽又是「下剋上」　雷霆SGA關鍵4罰領軍擊倒鵜鶘

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收　地主轟「公所無作為」

韓式拍貼、伴手禮店卡位西門町　暌違18月「租金單價破萬」

陸放寬口罩令　搭乘公共交通工具不強制配戴

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

地方熱門新聞

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

基隆晚間「3區停電」！1507戶摸黑過夜

桃捷挺猿票13日開賣　搭機捷看球賽省荷包

鹹酥雞店賣「A片」竟是黑輪！原因超暖

桃園工務局昔10天一活動　張善政上任大改

藤枝國家森林遊樂區4/21日起免預約　現場購票入園

開車旅遊撞落後視鏡　警一招解圍

台南召募暑期工讀生

新北市美術館園區開放　設計力打造鶯歌藝術城

水漾森林淪「屎水糞坑」　登山客逃離

台灣元氣村長照中心樂齡宜居環境

彰化分署南投辦公室將搬遷　17日起暫停服務5天

更多熱門

相關新聞

開車旅遊撞落後視鏡　警一招解圍

開車旅遊撞落後視鏡　警一招解圍

台東縣游姓男子駕車載著家人到屏東縣泰武鄉旅遊，回程倒車撞落右後視鏡，擔心行車安全，停在路旁不知所措，內埔警分局員警巡邏經過發現，下車了解後替他暫時固定該後視鏡，讓他可以安全開車返家，讓他們一家人感到很窩心，頻頻道謝。

自助餐4菜160　業者出面說話了

自助餐4菜160　業者出面說話了

隔壁清晨竄火「哈士奇狂吠」！女飼主驚醒逃生

隔壁清晨竄火「哈士奇狂吠」！女飼主驚醒逃生

台東大學自助餐4菜160！女大生雞腿滴出血

台東大學自助餐4菜160！女大生雞腿滴出血

聰明池警「竹竿釣鑰匙」　長者拍手開心讚

聰明池警「竹竿釣鑰匙」　長者拍手開心讚

關鍵字：

資源回收關山台東

讀者迴響

熱門新聞

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

派翠克拒同台「節目急找代班」

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

周末變天！一天內跌10度

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

貨車「輪胎磨成光頭」自撞滿地肉泥　國道警怒曝屍照

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

「囝仔昌」家境起底：坐擁整片山頭

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面