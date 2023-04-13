台東大學自助餐「4菜160」萬人驚　價錢原來這麼算...業者出面說明





▲台東某大學的學生自助餐價格相當恐怖，學生結帳時被嚇壞。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者楊漢聲／台東報導

針對爆料公社「台東大學學生餐廳自助餐直逼200，學生大呼吃不消！」一文，台東大學承包學生餐廳業者說明，自4月11日開始改變計價模式，但思考不周，未先公告造成質疑之事表示歉意。台東大學相關單位也在此事件後，輔導廠商審慎評估，並要求清楚公告計價方式，讓用餐者能夠清楚明瞭。廠商業者於12日中午已製作完成餐點的價格標示，希望提供透明的交易價格，並解釋，考量食材上漲因素，其他菜類的計價方式是以100克為15元。

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關於同學反應肉品不熟的問題，業者對於未控制好品質深感抱歉，並當場全額退款。對於外帶仍有類似問題的用餐者，因無法第一時間聯絡，若後續告知業者仍會以全額退款，業者亦允諾將在膳食上加強把關。

台東大學表示，自助餐業者自112年3月21日試營運至今3週，受到非常多的關注與期待，在整體大環境物價上漲與菜價波動大的情況之下，持續接受校方給予的建議加以調整。自助餐的營運十分不容易，為提供師生自助餐服務招商歷時數月，未來也將為師生用餐環境與服務把關，輔導進駐餐廳業者提升服務品質。

▲台東大學餐廳，完成餐點的價格標示。（圖／記者楊漢聲翻攝）