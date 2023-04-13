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新竹市營養午餐每人每學期再加500元　綠營喊話市府：全額補助

▲竹市營養午餐每人每學期再增500元　綠營喊話市府：全部吸收。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市家長每學期將增加1千元營養午餐支出，民進黨團認為市府應全額補助。（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府日前宣布，自下學期起擬調漲國中、小營養午餐費用，新竹市議會民進黨團今（13）日表示，支持市府增加午餐費用讓孩子吃得更營養健康，但家長會因此額外新增一學年1千元的費用，因此呼籲市府應全額補助！

對於市府有意提高學童營養午餐費，民進黨新竹市黨團表示樂觀其成，市議員楊玲宜表示，國小營養午餐每餐增加 10 元、國中每餐增加 12 元，增加的額度如何計算出來，市長應該說清楚，據行政院主計總處「消費者物價指數」報告中，民國105年至111年間物價指數上漲，前市長林智堅仍堅持凍漲，未將成本轉嫁給家長。

楊玲宜質疑，增加多少錢，是因應物價上漲和通膨？或是還選舉人情？如果是因應物價上漲，請市府公開計算公式，以及由誰參與決策。楊玲宜認為，額外新增每學年1千元的費用，應由市府全額補助。

▲竹市營養午餐每人每學期再增500元　綠營喊話市府：全部吸收。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲市府計算，如果全額補助每年約需再增加1億預算，若財政允許這是再研擬的方向，但目前竹市的財政狀況仍需小心謹慎。

現任國小家長會長、市議員陳建名表示，這次營養午餐調漲的決策過程，各校家長會都未收到溝通與徵詢，甚至調整幅度的計算方式由來也未清楚公布。建議應採問卷方式，提供每一位家長有關近年物價波動的詳細資訊，讓每一位家長都有權利表達意見，究竟調整多少錢才是最恰當的方案，包括問卷的題目、統計方式、調查結果最後都應該公開透明。

市府回應，竹市自民國95年起實施國中小學生午餐補助政策屬「非法定社福項目」，實施迄今已累計支出近50億元；從105年開始，每學期向家長收取860元費用，並不是全面免費；今年因應物價飛漲，朝「你(家長)一點，我(市府)多點，讓孩子吃得更好點」方向調整，同時追加2100萬，明年之後每年度增加5000萬來大幅補助學童營養午餐。

未來的營養午餐費，將從每學期的860元調整到1360元，增加約500元，並沒有「每學期增加1000元」那麼多。此外，市府也特別增加了5000萬經費補助，在提升學童營養午餐品質的路上，市府始終與家長站在一起。

至於營養午餐提升及補助計畫，市府今年已召開多次會議，如全市家長代表座談會、家長會長代表座談會，以及全市校長座談會。過程中收集許多議員提出的寶貴意見，對於「營養午餐政策沒有經過徵詢」，完全是錯誤訊息。

此外，從105年到現在因通膨、物價上漲，營養午餐食材已相對被犧牲，在座談會徵詢過程中，甚至有家長拿出營養午餐照片給高虹安市長參酌，包含現行營養午餐提供的營養例如蔬菜水果並不均衡，肉品也只能吃到碎肉。

市府解釋，營養午餐政策為持續性政府補助項目，如果全額由市府補助，每年約需再增加1億，預算將由3億增加到4億。如果財政允許，這是未來可以再研擬的方向，但目前市府仍須兼顧財政紀律與政策永續，所以不得不慎。原則上一定會朝向對家長孩童最有利的方向來進行。本年度追加2100萬預算來補貼營養午餐，就是遵照這個原則來進行，希望讓家長負擔減輕、孩子又吃得好、吃得健康。

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