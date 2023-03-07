獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲

▲蛋價飆漲掀連鎖效應，北市學校營養午餐也醞釀調漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價在3周內2度調漲，產地價漲至每台斤45.5元、批發價漲到55元，價格飆上歷史新高，蛋荒越演越烈，也掀起漲價的連鎖效應。台北市營養午餐開出第一槍，已經有多所學校正進行營養午餐價格調整的意見調查，團膳業者透露，食材成本、人事開銷增加，112學年度營養午餐費一定會有一波漲價潮，而且不只雙北，全台營養午餐都會掀起漲價潮。

台北市三興國小午餐群組學校（博愛、福德）最近發下「學校午餐價格調整家長意見調查表」，說明學校營養午餐已有6年沒有調漲，近來因食材、水電、瓦斯等燃料費漲價，以及多次基本工資調整，擬將營養午餐價格從52元調漲至60元，一次就漲8元。而除了三興國小外，包括士林區、大安區等也有多所中小學醞釀調漲。

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▲北市學校午餐價格調整家長意見調查表。（圖／記者楊惠琪翻攝）

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，近來原物料高漲、基本薪資也年年調高，營養午餐業者面對食材、人力成本增加，幾乎都在苦撐，只求不要賠錢就好，去年包括台北市、新北市、台中市等縣市，營養午餐價格均微調3至5元，以往價格談定，至少可以維持3年，但此波漲價潮來勢洶洶，去年已經漲價的縣市，今年可能還會再微調，而去年沒漲的學校，今年應該都會跟進漲價。

根據台北市教育局統計，台北市111學年度有210多所學校辦理午餐招標，有約2成學校調漲營養午餐費，漲幅在2至10元不等，目前北市高中最高餐費70元、國中小65元，預估這次調漲後，未來營養午餐費最高恐上看80元。

台北市教育局體衛科長林奎宇指出，學校營養午餐餐費調價機制，由各校午餐供應委員會提需求、廠商報價，再由委員會提出相關成本分析，如有漲價需求，應透過問卷等方式調查全校家長意願，必須達7成問卷回收、6成家長同意，就可依調整價格辦理招標，但每次調漲不可以超過10元，教育局原則上尊重各校營養午餐委員會的決議。