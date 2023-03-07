　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲

▲台北市博愛國小。（圖／記者楊惠琪攝）

▲蛋價飆漲掀連鎖效應，北市學校營養午餐也醞釀調漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價在3周內2度調漲，產地價漲至每台斤45.5元、批發價漲到55元，價格飆上歷史新高，蛋荒越演越烈，也掀起漲價的連鎖效應。台北市營養午餐開出第一槍，已經有多所學校正進行營養午餐價格調整的意見調查，團膳業者透露，食材成本、人事開銷增加，112學年度營養午餐費一定會有一波漲價潮，而且不只雙北，全台營養午餐都會掀起漲價潮。

台北市三興國小午餐群組學校（博愛、福德）最近發下「學校午餐價格調整家長意見調查表」，說明學校營養午餐已有6年沒有調漲，近來因食材、水電、瓦斯等燃料費漲價，以及多次基本工資調整，擬將營養午餐價格從52元調漲至60元，一次就漲8元。而除了三興國小外，包括士林區、大安區等也有多所中小學醞釀調漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北市學校營養午餐價格調整表。（圖／記者楊惠琪翻攝）

▲北市學校午餐價格調整家長意見調查表。（圖／記者楊惠琪翻攝）

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，近來原物料高漲、基本薪資也年年調高，營養午餐業者面對食材、人力成本增加，幾乎都在苦撐，只求不要賠錢就好，去年包括台北市、新北市、台中市等縣市，營養午餐價格均微調3至5元，以往價格談定，至少可以維持3年，但此波漲價潮來勢洶洶，去年已經漲價的縣市，今年可能還會再微調，而去年沒漲的學校，今年應該都會跟進漲價。

根據台北市教育局統計，台北市111學年度有210多所學校辦理午餐招標，有約2成學校調漲營養午餐費，漲幅在2至10元不等，目前北市高中最高餐費70元、國中小65元，預估這次調漲後，未來營養午餐費最高恐上看80元。

台北市教育局體衛科長林奎宇指出，學校營養午餐餐費調價機制，由各校午餐供應委員會提需求、廠商報價，再由委員會提出相關成本分析，如有漲價需求，應透過問卷等方式調查全校家長意願，必須達7成問卷回收、6成家長同意，就可依調整價格辦理招標，但每次調漲不可以超過10元，教育局原則上尊重各校營養午餐委員會的決議。

ET快訊
班機客艙「濃煙密佈」！乘客尖叫嚇哭　機長急折返
調查局驚爆內鬼！「光寶集團門神」離譜洩密手法曝光
獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲
荒山亮遭控性侵「丟1萬神隱」！　警方回應了
陸外長記者會現場擠爆！　外媒關注「台灣問題」
身分證中5碼「0元住房」沒了！　飯店緊急公告
經典賽首戰對大谷翔平　中國教頭「一句話」全場傻眼
快訊／前北市勞動局長陳信瑜涉貪　洩勞檢機密遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

區間車一度停駛！台鐵司機員行駛途中「胃痙攣」　列車延誤13分

全台1011萬人染疫！天選之人卻「爆1原因」慘哭了

獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲

重現獵人「一坪的海岸線」！藝術家打造海景套房諷刺房價與現實

技職首例！北科大新設太空系統工程所　培育太空通訊人才即戰力

買不到蛋！基隆議員8日免費送　1人可領10顆：急需的市民快來

蔡天鳳命格「天沖地剋」　命理師警告：3生肖取名別用「這字」

4生肖注意！　「小人來襲」月份曝光

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

區間車一度停駛！台鐵司機員行駛途中「胃痙攣」　列車延誤13分

全台1011萬人染疫！天選之人卻「爆1原因」慘哭了

獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲

重現獵人「一坪的海岸線」！藝術家打造海景套房諷刺房價與現實

技職首例！北科大新設太空系統工程所　培育太空通訊人才即戰力

買不到蛋！基隆議員8日免費送　1人可領10顆：急需的市民快來

蔡天鳳命格「天沖地剋」　命理師警告：3生肖取名別用「這字」

4生肖注意！　「小人來襲」月份曝光

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

秦剛：中俄之交是「國際關係典範」　不受第三方挑撥

「不想打棒球了！」　大谷翔平驚天雙響砲震撼洋聯全壘打王

游盈隆揭馬祖斷炊嚴重性　嘆貽笑國際「笑掉解放軍大牙」

Apple爆「急診空床爭議」神隱7天首露面！離開台北吐心聲…男友身影消失

文青先收！嚴選東京必逛3大市集　超過200攤能逛、挖寶還能賞櫻

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

學生忘詞加走音　反要求金曲獎評審「你罵我啊」

陳建仁：企業必須照顧員工　呼籲工商團體為勞工加薪

專挑白皙毛少！韓邪教主下體腫脹仍「1晚戰50女」　服侍畫面曝光

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

忘情連結中！北市商辦大樓有玄機　警破門嫖客急抽離尷尬穿褲

生活熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

２生肖「驚蟄」後好運爆棚

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝

驚蟄到了！這2生肖「免防小人」財運降臨

更多熱門

相關新聞

市民買不到蛋　基隆議員急募「送1人10顆」

市民買不到蛋　基隆議員急募「送1人10顆」

國內近來嚴重缺蛋，有民眾哀怨買不到雞蛋。基隆有議員就發文，聽到街坊鄰居說買不到蛋，還有癌症患者告訴他，想即時補充營養食物，缺蛋的話就很麻煩，便與友人集資，募集5千顆雞蛋，要在服務處發放給市民，引來基隆人直呼，「推好心，希望是真的有需要的人領到。」

台灣すき家暫停供應使用溫泉蛋相關餐點

台灣すき家暫停供應使用溫泉蛋相關餐點

台南排隊名店受「缺蛋」波及　公告提早打烊

台南排隊名店受「缺蛋」波及　公告提早打烊

「每天下蛋」吃到爽！鹿港小弟養雞當寵物

「每天下蛋」吃到爽！鹿港小弟養雞當寵物

什麼美食漲到不想買？鄉民點名「這2樣」

什麼美食漲到不想買？鄉民點名「這2樣」

關鍵字：

蛋價缺蛋營養午餐漲價餐飲業

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面