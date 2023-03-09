營養午餐缺蛋！新北團膳業者：下周減蛋4千顆「改供應豆魚肉類」

▲蛋荒波及校園營養午餐，新北下周起雞蛋減量供應。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價飆上歷史新高，蛋荒延燒校園營養午餐，新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，已接獲蛋商告知，下周起雞蛋減少供應4000顆，只能臨時更換營養午餐菜單，新北市教育局近日也發文各校，若因為缺蛋，可用其他豆魚肉類等蛋白質食材替代。

魏聖哲說，近日接獲廠商通知，下周雞蛋將減少供應4000顆，原本菜單已排定茶葉蛋，現在只能緊急更換菜單，預估有40多所學校、約3萬名新北學生因缺蛋受到影響，目前只能盡量維持一周一次雞蛋料理，但上游廠商已經預告，缺蛋情形只會越來越嚴重，預計要到6月才會恢復正常。

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因應缺蛋，新北市教育局近日也發文各校，呼籲若能提供蛋品，以不更改菜單為原則持續供應，但若供貨量不足或受限蛋價太高，則建議以其他豆魚肉類食材取代，確保師生攝取足夠的蛋白質。





▲新北市教育局發文給各校說明缺蛋因應措施。（圖／讀者提供）

新北教育局說，學校營養午餐由校方與業者訂有契約保障，經了解目前業者正常供應學校午餐蛋品，將持續關注學校午餐蛋品供應情形，並與業者協調能確保蛋品穩定供應。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，北市學校營養午餐用蛋有固定配合的牧場，因為長期合作、需求固定，目前供應正常，一旦遇到缺蛋危機，會用其他等值的食材，像是雞肉、豬肉等，替代雞蛋料理。

台北市教育局表示，已向北市主要午餐供應廠商了解供蛋情形，目前雞蛋供應正常，若短期間蛋價持續上漲，市府將提供相關經費協助，並啟動應變機制協助午餐供應商靈活調貨，會確保北市學童營養午餐有蛋可吃。