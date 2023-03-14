退房忘了帶走！摩鐵留下1把槍3顆彈　判5年半還要罰8萬

▲李姓男子2021年11月間開車入住桃園市龜山區某汽車旅館，退房時卻將槍彈遺留在房間，房務人員整理房間時赫然發現槍彈，立即報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

有多項前科的李姓男子於2021年10月間向新北市不知名男子購買改造手槍與子彈，同年11月間駕車入住桃園市龜山區某汽車旅館，並將槍彈放在黑色背包內，未料李男2天後退房卻將黑色背包遺留在房內，房務人員整理房間時赫然發現黑色背包內有改造手槍與3發子彈，嚇得報警處理；桃園地院審理時，李坦承犯行，法官根據警政署刑事局鑑定確有殺傷力，審結依犯非法持有非制式手槍與子彈罪，處有期徒刑5年6月，併科罰金8萬元，還可上訴。

檢警調查，李姓男子於2021年11月26日晚間11時許，攜帶非制式手槍1枝、非制式子彈3顆置於黑色背包中，駕駛轎車入住桃園市龜山區某汽車旅館，於同年月28日退房時，卻將黑色背包遺留在房內，房務人員整理房間時赫然發現黑色背包內有改造手槍與3發子彈，趕緊向龜山警方報案處理，警方則循線查獲黑色背包為李男所有，桃園地檢署複訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例案件提起公訴。

桃園地院審理，被告李男坦承犯行不諱，辯稱槍彈於2021年10月初某日，在新北市三峽區，向姓名年籍不詳、綽號「小勳」之成年男子，以12萬元代價購得改造手槍1枝與非制式子彈12顆，但其中9顆殺傷力不明已丟棄，僅持有具殺傷力之非制式子彈3顆等語；3名證人於警詢之證述相符與被告所述大致相符，應堪採信。

法官審酌，被告非法攜帶非制式手槍及非制式子彈，可輕易對人之生命、身體構成威脅，嚴重危及社會治安，考量其前有妨害性自主罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例、強制罪、違反毒品危害防制條例等前科紀錄，素行不良，其中甚且因持有改造手槍案，經新北地院判刑，併科罰金5萬元確定，竟再犯本案非法持有非制式手槍罪、非法持有子彈，應嚴加譴責；審結依犯非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑5年6月，併科罰金8萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日，本案還可上訴。