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北市尾隨之狼又犯案　躲小巨蛋女廁欲侵犯！她狂叫抵抗獲救

▲▼ 男子蔡宗諺涉嫌在南京東路五段尾隨強拉女子到路邊性侵，被上銬移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲尾隨之狼蔡姓男子因在小巨蛋站女廁內企圖性侵女子未遂遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

蔡姓男子在台北市內湖、民生社區等處，多次尾隨性侵猥褻落單女子，日前蔡男才因把夜歸女子強拉進暗巷指侵得逞，被依強制性交罪判刑3年6月，檢警另外調查，蔡男還涉嫌在躲在捷運小巨蛋站女廁，趁被害人上廁所時，試圖翻過隔間侵犯，被害人邊穿邊抵抗呼救才倖免於難，台北地檢署7日再依強制性交未遂罪起訴蔡男。

據了解，蔡男因有注意力無法集中的精神狀況，時常看到姿色不錯的女性，就尾隨跟蹤，從2021年2月起，犯下過6次侵犯女性的案件，其中部分案件因罪嫌不足處分不起訴，同年9月16日，他溜進內湖運動中心，從隔間上方探頭偷窺1名女子如廁，女子發現後快跑到運動中心廣場，仍遭蔡男追上壓制在地強行撫摸下體，案經士林地院審理後，依強制猥褻罪判蔡男徒刑1年，現正上訴中。

2022年6月間，蔡男有在文山區的木柵公園，把女子拖到男廁內意圖性侵，所幸路人聽到呼救聲報警，隔幾天之後又躲在台北捷運小巨蛋站的女廁內，等了1個小時看到有女性進入隔壁廁所後，站上馬桶、探過頭去還試圖摸被害人，當時已經褪下褲子如廁的被害人驚慌閃躲並大聲呼救，剛好捷運人員經過聽到，馬上進入協助，蔡男被捷運警察以現行犯身分移送後，檢察官諭令責付家人。

沒想到蔡男在9月5日凌晨3點多，騎YouBike在北市南京東路遊蕩，另名被害女子隻身騎腳踏車經過，蔡上前攔下、假借問路名義搭訕，女方覺得蔡男神色不對勁，搪塞蔡男「不知道」就加速開溜，蔡男一路尾隨，趁女子到家停好車，從後勒住脖子拖進暗巷，把手伸進褲裡性侵得逞，被害人情急張口狠咬蔡男手指，蔡男痛得鬆手逃走。

蔡男先前因南京東路案已被台北地院判刑3年6月，檢察官持續蒐證調查小巨蛋站女廁案後，再次起訴被害人涉嫌強制性交未遂罪。

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