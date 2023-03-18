帶手指虎出庭被要求交付保管　莽男三字經嗆法警...這下慘了！

▲呂姓男子去年3月到桃園地檢署出庭，通過X光機檢測時被法警發現攜帶手指虎等違禁品。（資料照／與本新聞無關，記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子去年3月間因案到桃園地檢署出庭應訊，通過大門X光機檢測時，被法警發現攜帶手指虎等違禁品，法警要求呂男填寫資料並代為保管，未料呂急著出庭心生不滿，向法警怒嗆三字經，結果被移送法辦。桃園地院審理時，呂男辯稱罹患精神疾病，甚至質疑檢察官與法官不具醫學專業不應臆測其病情，但法官仍依侮辱公務員罪，判他有期徒刑3月，全案可上訴。

檢警調查，呂姓男子因案去年3月8日上午10時30分許，到桃園地檢署出庭應訊，通過地檢署1樓X光安檢大門時，因執勤法警發現其攜帶違禁物手指虎，要求交付保管並填寫保管登記簿，呂男因而心生不滿，在公共場所怒嗆陳姓法警三字經，陳姓法警欲以妨害公務現行犯逮捕時，連續以「X他媽的」、「逮捕你媽」等語辱罵；桃檢調查後依妨害公務罪嫌將呂起訴。

桃園地院審理時，呂男對案情過程坦承不諱，但辯稱「我在對法警講出這些話時，已經是處於精神疾病發作狀態，因為罹患精神疾病長達14年，當天趕著要去開庭，法警態度不好，才讓我精神疾病發作無法控制自己言行，當時並無辨識行為是否合法、或依辨識而行為的能力云云」；但法警與桃園警分局則提供職務報告、查獲手指虎照片、密錄器影像等證據佐證。

▲桃園市呂姓男子去年3月在桃園地檢署出庭應訊攜帶手指虎被法警發現，圖為類似的手指虎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官審酌，被告呂男僅因不滿法警要求其交付違禁物品、填寫保管物品資料，即對依法執行職務之法警侮辱言詞，對國家公權力之威信造成侵害，被告於偵查及審理時均否認犯行，一度辯稱罹有嚴重之精神疾病「我認為檢察官偵查不充分，檢察官是失職的，沒有妨害公務；法官、檢察官都不具醫學專業不應該主觀臆測其病情，應以我提供最新醫院診斷證明作為依據，如果要判我有罪真的是太過於嚴重了」等語。

法官認為被告無視法律秩序、對他人權益毫不尊重，全無自省悔悟之意，至今仍１未與法警和解或取得對方諒解，依侮辱公務員罪，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日，全案還可上訴。