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社會 社會焦點 保障人權

瞄準音樂季+演唱會！販毒集團走私566公斤「喵喵」原料遭查獲

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署會同澎湖地檢署指揮刑事局南部打擊犯罪中心等單位，破獲大宗新興毒品「喵喵」先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」走私案，總計查獲重量高達約566公斤，計可製成「喵喵」毒品成品達 382公斤，該成品價值依近期「喵喵」黑市價可達新台幣1億5280萬元，若再依市售每毒咖啡包約摻入 0.2 公克的「喵喵」計算，將可製作成近191萬包之毒咖啡包，以每包毒咖啡包300至400元不等價格，製成之毒咖啡包對外販售後至少可得5億7千餘萬元。

該專案小組獲報有運毒製毒集團自大陸地區非法運輸及私運進口毒品入境，俟機製成毒品牟取暴利乙案，隨即報請澎湖地檢署檢察官指揮偵辦；嗣負責境內運輸上開毒品吳姓男子到案後，澎湖地檢署隨即與屏東地檢署協力接續偵辦，並由屏東地方檢察署檢察官陳妍萩訊問吳男後向法院聲請羈押獲准。

據悉，吳男火謀高額報酬與綽號「義哥」男子及「義哥」其所屬集團，於2022年12月起即共謀運輸第四級毒品2-溴-4-甲基苯丙酮等毒品，今年2月間該集團成員自大陸地區非法運輸及私運進口毒品入境；2月13日14時許，「義哥」其所屬集團遂聯繫被告吳男相約於高雄市鼓山一路與臨海三路見面，並由吳男以小貨車載至東縣九如鄉九如路2段住處前，搬運該批毒品至向不知情友人借用之自小貨車上藏放，以等候集團進一步指示接續送達之地點，遭專案小組當場查獲，查扣該批毛重共約566公斤毒品原料。

屏東地檢察署於4月11日將吳依毒品危害防制條例起訴，持續偵查其他嫌犯。檢方透露，偵辦該案，適逢春、夏季屏東、高雄等地陸續舉辦音樂季活動及知名歌手演唱會之際，有數以萬計青少年或歌迷等遊客湧入，兩地檢署合力緝獲該案，及時有效杜絕毒品危害青少年。

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