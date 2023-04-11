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「一通電話傳來人就不見了」　犯保屏東分會陪伴馨生人找回力量

▲陳純青律師解答馨生人疑惑 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲陳純青律師解答馨生人疑惑 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「一通電話傳來消息，人就在瞬間不見了」，這是馨生人心痛的瞬間，然而還來不及悲痛，就得忙碌於後事、司法、面對被告態度等，種種事件讓馨生人無以招架甚為徬徨不安。「接下來我該怎麼辦？」這句話道盡所有被害家屬的心聲。

▲陳純青律師解答馨生人疑惑 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲陳純青律師解答馨生人疑惑 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為了穩定馨生人惶恐焦慮的心情，分會「法入民馨」活動已邁入11年，今年4月8日邀請陳純青律師來為馨生人說明法律權益。為使每位馨生人的問題能得到解惑，陳律師直接邀請馨生人現場提問，並一一給予回應。

陳律師感性的分享：「今天來這裡討論法律議題，是為了幫助我們自己找回三個力量：為死者說話辯駁的力量、讓死者安心並能安頓家屬的力量及讓被害家屬走出悲傷陰影的力量。案件發生後，死者已無法為自己辯駁，家人就成為能幫死者說話的人，縱使我們不在現場，但我們可以依照現有資料為死者發聲；死者無法挽回，但活著的家屬現實生活仍得繼續，若死者有知，最在意的也是希望未來家屬能安穩生活，因此要向應賠償之人求償，來彌補與安頓家屬未來生活；法律程序走完後未必能盡如人願，無論結果如何我們也要有適宜的態度來面對，調適自己，因為人生還在持續進行，縱然無法挽回過去，但可以選擇向前走。」

律師的一番話，不僅穩住馨生人的慌亂，也讓分會多年來堅持舉辦「法入民馨」活動更有意義。沒有人可以挽回過去，但事件發生後分會志工關心慰問、律師提供法律協助、心理師梳理創傷，分會團隊一路相伴陪著家屬找回遺失的力量，重新拾起對生命的掌握權！

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