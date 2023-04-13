鬼祟男銀行前見警想溜　列管車手搜出毒品+提款卡+開山刀

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員2日凌晨時分前往南京東路一處銀行前巡邏，發現1名男子行跡可疑，遭盤查時還想快步離開，被攔下後查獲身上藏有毒品、變裝衣物，另外還有2張別人的提款卡以及贓款2萬5千元，員警立刻將他帶回派出所偵辦。

警方調查，30歲的余姓男子2日凌晨時分前往中山區南京東路2段銀行前徘徊，但是被中山區長春所警員發現上前攔查，余男見到警員趨前後想落跑，當場被攔下。

▲他被盤查想落跑，身上搜出毒品、開山刀，還有車手變裝衣物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，余姓男子為協尋人口，且也是列管的提領車手，發現余男在中山區提領超過39筆，金額超過12萬元左右，之後加以盤查，在身上發現安非他命、k他命2種毒品。

警方還發現嫌犯身上還有變裝用的衣物、開山刀以及2張並非余男名下的金融卡，另外口袋還有2萬5千元贓款，確認2張金融卡早已遭警示，立刻將人逮捕，訊後依照毒品、詐欺以及洗錢防制法移送法辦。

▲余男被搜出2張他人被警示的金融卡，還有2萬5千元贓款。（圖／記者邱中岳翻攝）

余男身上藏有開山刀部分，也另外依照《社會秩序維護法》裁處，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。