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《唐伯虎》看太多？警破毒窟驚見「一日喪命散」　2少年當小蜜蜂

記者黃宥寧／台北報導

《唐伯虎點秋香》看太多？北市北投警分局偵辦詐騙集團，發現22歲林嫌涉販毒，以毒控2名未成年少年讓他們擔任「小蜜蜂」運毒，警方經長期蒐證跟監，待時機成熟，一舉掃蕩逮捕林姓藥頭、6名藥腳，更在發貨毒窟查扣印有「一日喪命散」字樣毒咖啡包，總重840克。全案訊後依違反毒品防制條移送北檢，林嫌遭羈、2名少年則裁定收容。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投警分局搗破毒窟，查獲毒品咖啡包「一日喪命散」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局警大屯派出所指出，半年前獲破一起詐欺案，其成員涉吸毒，意外發現竟有少年當起「小蜜蜂」運毒販賣，且無照騎摩托車運送，從北市中山到新北八里都去，連一般住宅社區也被當作「發送中心」。

警方經過長期蒐證跟監並辨識犯嫌身份及犯罪分工，待時機成熟後，向台北地檢郭檢察官報請指揮偵辦，於本月6日在新北市與北市執行搜索、拘提，一舉掃盪逮捕22歲林姓藥頭，郭姓與賴姓少年，黃姓、孟姓、黃姓等藥腳共計6名，並在新北市一處發貨毒窟查扣印有「一日喪命散」字樣的毒品咖啡包24包，重量共計達840公克，其毒咖啡包也如外包裝字樣，因混合二、三級毒品，因此比一般毒咖啡包藥性猛。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲林姓藥頭吸收未成年幫忙運送毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

而身為星迷一定看過電影《唐伯虎點秋香》，劇裡華夫人發現潛入家中當下人的唐伯虎真實身份後，假意奉上含有天下第一奇毒「一日喪命散」參茶，唐伯虎取笑天下第一奇毒，應該是唐家的「含笑半步顛」。豈料，無厘頭的劇情，竟被販毒集團拿來當哏。

北投分局訊後依毒品危害防制條例，將林姓藥頭等4人移送台北地檢署偵辦，另2名少年檢察官訊後送新北少年法院，檢察官也向法院聲請羈押林姓及黃姓犯嫌獲准，2名少年也被新北少年法官裁定收容，另將持續追查毒品來源賡續偵辦。

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