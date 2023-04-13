點3次菜頭湯「老闆都不理」　他被回1句糗了！一票笑噴：真沒眼力

▲「老闆」都不理人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

老闆怎麼都不理人！一名網友發文表示，日前他到一家小吃店時，明明已經重複點餐3次，但老闆卻都沒反應，而正當他感到不解，對方回了1句話才終於真相大白。貼文曝光後，一票網友笑翻表示，「來一碗1G的菜頭湯」、「還以為是要說店家態度怎樣怎樣的，結果......哈哈哈」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，日前他去一家小吃店時，對著老闆說「老闆我要一碗菜頭湯！」眼見對方沒反應，他便再點一次「你好，我要一碗菜頭湯！」不過，對方仍舊沒反應。

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▲貼文讓不少網友笑翻。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO心想著，老闆可能是沒聽到，於是他又說了一次「不好意思，我要一碗菜頭湯！」這時，坐在櫃檯的「老闆」就說，「我不是老闆，我是XX電信的」。原來從頭到尾，原PO都認錯老闆，所以對方才會毫無反應。

貼文曝光後，不少網友忍不住笑喊，「他真的比較像撈菜頭的老闆」、「富含光纖的菜頭湯」、「我笑到沒力」、「客人：你為什麼不早說？你早說啊」、「被XX電信耽誤的菜頭湯老闆」、「哈哈哈你真沒眼力，制服掛著工具啊」、「身上如果沒掛工具真的很像麵店老闆」、「那就跟他說要辦網路附贈菜頭湯的那種方案」、「你點錯餐了！他只賣網路麵」。