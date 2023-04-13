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「科技搭配健康」網路爆紅的「小綠瓶」成為調整易瘦體質新寵！

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

【企劃特輯】

減肥一直是現代人追求的美麗身材之路，但是卻往往會遇到許多挑戰，如健身訓練、飲食控制等等，很多人因為忙碌的生活節奏，往往無暇顧及這些事情，但是一款名為「噴噴魔滴小綠瓶」正受到受到大眾的關注，光是第一代就銷售超過80萬瓶，現在推出新一代的莓果季節限定版，不但受到醫學專家的認可，被譽為解決現代人減肥難題的新利器。

不必餐前等待半小時　餐前兩下輕鬆減重

這款噴噴魔滴小綠瓶是多種天然植物萃取而成。它不同於一般的瘦身膠囊需要配水、等待半小時才能開始吃飯，只要在餐前用兩下，就可以幫助提升飽足感、減少食物吸收、促進新陳代謝，從而達到瘦身的效果。

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

莓果季節限定版將美國專利成分「野櫻莓」大幅調增，讓阻斷油脂吸收、包覆油脂、瓦解體內囤積的功效格外顯著；另外還有「柑橘瓜拿納」幫助碎脂，讓脂防不易囤積；「摩洛血橙」可以改善便祕、幫助宿便順利排出。

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

且用2下小綠瓶就等於消耗500大卡的熱量，還可以調整人體的代謝，幫助使用者調整成易瘦體質，相對於其他減肥產品，更加健康和安全，從而讓使用者能在短時間內達到好體態。在電視節目《大老闆聯盟》現場實驗，效果也十分驚人。

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

醫生證實　4小時急速排出　安全有效！

臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師以多年行醫經驗表示：「每天人體都需要基礎代謝維持身體機能，刻意節食反而會增加身體更容易復胖及造成身體負擔。小綠瓶採用微脂囊包覆技術可以讓專利成分迅速被身體吸收，不像膠囊或錠劑易遭胃酸破壞，每一滴都不浪費。4小時就可將體內的廢油排出，並持續12小時長效解脂，達到外阻內燃的功效，甚至比口服減重藥物快10倍效果，非常適合現代人的生活節奏。」

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

親身見證急速窈窕效果　狂喊：根本無痛減肥！

除了專業醫生的證明外，八點檔一線女演員張家瑋與電商CEO森田也都是小綠瓶的的超級見證者。
張家瑋表示：「她4小時，就輕鬆甩宿便1.5公斤，小腹立即平坦，兩週內也從48公斤降到44公斤，第一次感受到輕鬆減重的效果，而且胸部也毫無縮水。」

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

森田笑說：「透過小綠瓶我3週減重8公斤。它有FDA五大天然代謝成分，只要在餐前兩下，不用改變飲食狀態，短期就能看到效果，簡直是無痛減重！」因為他們的親身見證，使小綠瓶不論在戲劇、電商、網紅圈中都引發瘋狂搶購。

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

無須改變飲食習慣　日常、高熱量皆可用！

另外，醫師建議，外食族或日常保養可使用第一代；但若經常吃下高熱量、高糖、高油食物者，可以選擇季節限定版，加強減脂、雕塑。而不論哪一款，小綠瓶的小巧瓶身非常方便攜帶，輕鬆就能塞進口袋或包內，使用上也很簡單。不管是想要自己低調減重或分享給身邊的親朋好友都不用乾看美食流口水了，「噴噴魔滴小綠瓶」絕對都是最佳選擇。

▲▼噴噴塑,小綠瓶,新寵。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

減重新利器「噴噴魔滴小綠瓶」哪裡買？
●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj8gE
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/boNg2
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●康是美門市查詢：https://www.cosmed.com.tw/shop.aspx
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-005-133、0800-520-367
https://youtu.be/SIbTu-QjybQ

 

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