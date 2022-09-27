小綠瓶風潮席捲藝能界！本土劇E奶女神瘦肚瘦腿就是不瘦胸

【企劃特輯】

瘦身不瘦胸是不少女生的願望，也是減肥其中一個最棘手的問題！！八點檔一線女演員張家瑋有「本土劇E奶女神、民視最正女主角」的稱號，擁有甜美臉蛋及火辣身材的她，也曾因三餐不正常加上拍戲壓力，讓她變成小腹婆。後來靠朋友推薦「噴噴魔滴小綠瓶」，竟讓她在2週就甩肉5.5公斤，不僅小腹變平坦、腰線變明顯，但E罩杯絲毫沒有縮減！連「小豬」黃沐妍也曾在節目中表示：「我是很容易嘴饞的人，每次零食一吃就會停不下來，工作的時候也不能去運動，意外發現這個魔滴小綠瓶，真的超級好用！」

啟動瘦身GPS、攜帶方便 電商CEO 3週就甩8kg

電商CEO森田曾自曝暴肥過，「發福後通告酬勞越來越低，上時尚穿搭節目還遭排擠！」透過醫師朋友推薦他使用「噴噴魔滴小綠瓶」後，在3週就甩了8公斤，重返型男行列，樂得他上節目也大力推薦：「現代人壓力大，都靠吃來紓壓，魔滴小綠瓶是最新的瘦身科技，可以啟動瘦身的GPS、狙擊體內囤積的脂肪！而且小小一瓶攜帶方便，味道很好吃，是甜甜的莓果味，男女都會喜歡。」

不止藝人愛用 榮獲粉美賞「最佳窈窕創新獎」！

法國臨床研究證實 宛如用噴的瘦瘦針 狙擊肥胖因子

除了藝人愛用外，新聞前主播及許多美食部落客也都有使用，它還榮獲《2022粉美賞》的「最佳窈窕創新獎」獎項！

這款「噴噴魔滴小綠瓶」使用的原料皆來自植物萃取物，其中包含可包覆脂肪的野櫻莓萃取物、能精準碎脂崩解的專利柑橘瓜拿納萃取物，以及有效排毒清宿便的Morosil摩洛血橙，不但擁有美國專利認證可狙擊肥胖因子，法國肥胖醫學團隊也對此進行臨床研究，只要1天噴2次、1次2下，就能獲得8-12小時長效且完整的解脂過程。將肥大的皮下脂肪細胞崩解成為小脂肪後，隨著人體代謝，排出體外，甚至被稱「用噴的瘦瘦針」。

醫師掛保證 舌下吸收不易被胃酸、外阻內燃效果看得到

臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師解釋，「噴噴魔滴小綠瓶屬於舌下吸收，不像膠囊或錠劑吃到胃裡容易遭破壞，且噴噴魔滴小綠瓶含有上千種融油化糖化合物，這些可以促進油糖分解的天然活化物，以及破壞脂肪細胞增生的斷脂素，讓噴噴魔滴小綠瓶只要噴一次就可以釋出10萬顆孅脂魔滴微脂囊，快速分解脂肪，將所吃的油脂廢物排出，達到外阻內燃的好效果。」

5秒舌下吸收、20秒全身吸收

除此之外，美國醫師處方指南也強調，營養素的攝取以口腔噴霧在舌下的吸收最為有效。噴噴魔滴小綠瓶經證實，只要5秒便能被舌下吸收，20秒就能立刻到達身體的脂肪層，比口服減重藥物快10倍效果；且體積如同口紅一般大小，便於隨身攜帶，不必配水也能使用，迅速在體內形成保護，吃多也不怕脂肪賴著不走，成為2022年最受矚目的瘦身方法。

噴的瘦瘦針「噴噴魔滴小綠瓶」哪裡買？

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