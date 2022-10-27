風靡全台「餐前噴兩下」　台八一線女演員親測：就這樣瘦了4公斤好開心！

【企劃特輯】

許多民眾減肥都需忌口、計算熱量、吃水煮餐、照規定時間吃飯，容易堅持不住就放棄，但誰說減肥就一定要放棄吃美食的機會？近期演藝圈、網紅圈都掀起一股「噴噴風潮」，只要在餐前噴兩下就能大口享受美食，吃多也不怕脂肪賴著不走，究竟是什麼神奇的法寶？

本土劇E奶女神曾是小腹婆 餐前噴兩下7天甩4K 胸毫不縮水！

除了能不忌口外，女生減肥最怕瘦到胸！有「本土劇E奶女神」稱號的一線女演員張家瑋，曾因三餐不正常加上拍戲壓力，讓她一度變成小腹婆。張家瑋表示：「這款『噴噴魔滴小綠瓶』不但解決我便秘的問題外，也是我用過這麼多減肥方法，第一次就讓我馬上感受到它的效果，我只是餐前噴兩下，7天就少了4公斤，而且完全沒減到胸！真的很棒！」

電商CEO 3週甩8kg 鮪魚肚變六塊肌

別於一般男性，不但沒有鮪魚肚還擁有六塊肌的電商CEO森田，竟也曾暴肥過，森田表示：「現代人壓力大，都靠吃來紓壓，我也不例外，吃到體重直飆80kg，那陣子上通告不但酬勞變低，而且上時尚穿搭節目還被排擠！後來醫生朋友推薦我『噴噴魔滴小綠瓶』，沒想到它讓我3週就減了8公斤！它攜帶方便且味道酸酸甜甜的，是男女都會喜歡的。」

法國臨床研究證實 宛如用噴的瘦瘦針 狙擊肥胖因子 醫師也認可！

「噴噴魔滴小綠瓶」含有三大專利成分：「野櫻莓萃取物」能包覆脂肪、降低三高及體脂率；「柑橘瓜拿納萃取物」能精準碎脂崩解；「摩洛血橙」能增加脂肪代謝率並排毒、清宿便。經法國肥胖醫學團隊臨床研究，只要1天噴2次、1次2下，就能將肥大的皮下脂肪細胞崩解成為小脂肪後，隨著人體代謝並排出體外；其強大功效被專家稱是「噴的瘦瘦針」。

臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師解釋：「這款瘦身劑型與以往的不同，是採用舌下吸收方式，不像膠囊或錠劑吃到胃裡容易遭破壞，所以吸收率高、具即效性，加上特殊的微脂囊包覆技術，確實能快速分解脂肪，將所吃的油脂廢物排出，達到外阻內燃的效果。」

不怕脂肪賴著不走！2022年「最佳窈窕創新獎」

此外，因為透過舌下吸收方式，不必配水就能隨時隨地使用，只要20秒就能立刻到達身體的脂肪層，比口服減重藥物快10倍效果，讓噴噴魔滴小綠瓶獲得《2022粉美賞》的「最佳窈窕創新獎」獎項！為了讓民眾方便購買，全省康是美也均有販售，「噴噴魔滴小綠瓶」可說是今年最受矚目的瘦身方法！

噴的瘦瘦針「魔滴小綠瓶」哪裡買？

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