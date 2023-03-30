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醫師證實：餐前噴兩下能有效幫助減肥！

▲▼噴噴魔滴小綠瓶,理想體態,小綠瓶。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

【企劃特輯】

不少假期加上旅遊復甦，讓人一直大吃大喝，身上的贅肉肥油一直緊緊相隨，來不及消掉，想要急速塑身卻又戒不掉美食誘惑？臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師表示：「民眾希望可以長效清油、清醣、清宿便其實一點都不難，飯前只要一個動作，就能維持良好體態。」

減重新劑型 安全有效　挑戰急速窈窕

張宏銘醫師強調，每個人每天都需要基礎代謝燃燒脂肪以維持身體機能，刻意節食反而會增加身體對於所有吃進來的食物的利用率，因此更容易復胖及造成身體負擔。若要快速並長效減脂，醫師建議除了規律運動外，使用天然窈窕成分的輔助品「噴噴魔滴小綠瓶」，更能加速你達到理想體態。

▲▼噴噴魔滴小綠瓶,理想體態,小綠瓶。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

吸收率高、效果快！醫師證實：外阻內燃、全天持續減脂

「噴噴魔滴小綠瓶」是新型的窈窕商品，採用微脂囊包覆技術可以讓吸收率高達80%，使專利成分迅速讓身體吸收，效果便能發揮作用。且不像膠囊或錠劑容易遭胃酸破壞，每一滴都不浪費。張醫師以多年行醫經驗證實，小綠瓶餐前兩下在4小時內可將體內的廢油排出，並持續12小時長效解脂，達到外阻內燃的超級功效，甚至比口服減重藥物增快10倍效果。

▲▼噴噴魔滴小綠瓶,理想體態,小綠瓶。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

▲▼噴噴魔滴小綠瓶,理想體態,小綠瓶。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

無須改變飲食習慣！戲劇、藝人一致推薦：根本無痛減重！

 除了被醫學界推崇的安全有效塑身法外，電商CEO森田與八點檔一線女演員張家瑋都是小綠瓶的的超級見證者。
森田笑說：「小綠瓶裡有FDA五大天然代謝成分，只要在餐前噴兩下，我3週減重8公斤，不用改變飲食狀態，短期就能看到效果，簡直是無痛減重！」

▲▼噴噴魔滴小綠瓶,理想體態,小綠瓶。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

▲▼噴噴魔滴小綠瓶,理想體態,小綠瓶。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

「八點檔真人版娜美」女星張家瑋，更是在鏡頭前實證小綠瓶的神奇功效。她只用了4小時，就輕鬆甩油、甩宿便1.5公斤，小腹立即平坦。「之後的兩週內，我從48公斤降到44公斤，第一次感受到輕鬆減重的效果。」連在平常會將人膨脹的螢幕上，張家瑋看起來依舊纖細窈窕、胸部也毫無縮水。因為張家瑋的親身見證，使小綠瓶在戲劇圈中，引發女演員與工作人員的瘋狂搶購。

▲▼噴噴魔滴小綠瓶,理想體態,小綠瓶。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

「季節限定版」噴2下就能消耗500大卡！易噴易攜　一秒快速使用

小綠瓶還推出季節限定版，將美國專利成分「野櫻莓」大幅調增，讓阻斷油脂吸收、包覆油脂、瓦解體內囤積的功效格外顯著，多餘熱量能極速被消滅，甚至噴2下就等於消耗500大卡的熱量！口味也從前代烏梅味調整為莓果味，不只能夠讓人在短時間內看到成效，也增加味道的選擇性，還能保持口內芬香。

▲▼噴噴魔滴小綠瓶,理想體態,小綠瓶。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

醫師建議，外食族或日常保養可使用第一代；但若經常吃下高熱量、高糖份、高油脂食物者，可以選擇季節限定版，更可快速減脂、加強雕塑身形。而且不論哪一款，小綠瓶的小瓶身貼心設計，讓你可以輕鬆塞進口袋或包內，出國旅遊也能方便攜帶，不用乾看著美食流口水了，不管是想要自己低調減重或分享給身邊的親朋好友，「噴噴魔滴小綠瓶」絕對都是最佳選擇。

▲▼噴噴魔滴小綠瓶,理想體態,小綠瓶。（圖／噴噴魔滴小綠瓶提供）

●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj8gf
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/XOhLm
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●康是美門市查詢：https://www.cosmed.com.tw/shop.aspx
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-005-133、0800-520-367
https://youtu.be/_2l6hpRdXBk

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關鍵字：

噴噴魔滴小綠瓶理想體態小綠瓶

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