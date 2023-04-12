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社會 社會焦點 保障人權

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

記者黃宥寧、陳以昇／台北報導

好天真！台版柬埔寨求職詐騙奪3命，集團幹部「S姐」傅榆藺與旗下成員等在押，檢警鍥而不捨追藏鏡人「藍道」杜男，11日終在土城將杜承哲逮捕，並再逮同夥6人。據悉，杜男自認「斷點」乾淨，因此與何姓妻子在台中逍遙過活，帳戶更逼近千萬，出入也以豪車代步，檢方複訊後，何女10萬交保、杜男等人仍訊問中。

藏鏡人「藍道」杜男與何姓妻子住台中，但杜因涉詐欺案，遭判1年8月刑期可易服勞役，而從去年6月起每周都得到新北市土城少年觀護所報到，檢警掌握重要情資後，11日前往少觀所，發現杜駕駛賓士車(E63) 前來，立刻將人壓制逮捕，陸續也將副手「泰勒」薛隆廷、負責帳房「西利亞」洪俊杰、林晏齊、張玄融、薛讚襯及杜妻何旬共7人逮捕歸案。

檢警從7人住處分別查扣帳戶、手機、杜男保時捷Macan車輛等證物，詢後將依涉違反組織犯罪防制條例、私行拘禁致死等罪嫌移送士林地檢署偵辦，11日晚間，檢方諭知薛讚襯、杜妻何旬、張玄融以10萬元交保並限制出海出境。

▲▼警方兵分多路在雙北市、台中逮捕代號藍道、泰勒等7人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方兵分多路在雙北市、台中逮捕代號藍道、泰勒等7人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，年僅28歲的杜，過去涉多起詐欺，隨後當起老大自立門戶招募、組織犯罪集團，並利用妻子帳戶「藏錢」，甚至謊稱自己是虛擬貨幣幣商。天真的杜認為自己設下完美斷點，讓檢警無法追到他，帳戶有千萬元，讓他與妻子過上奢華日子。

去年落網的「茶董」等人被依法起訴遭求處20年至30年不等刑期，法院分矚重訴案件密集開準備程序庭，被告幾乎認罪，至於求交保的邱宏儒等，最後合議庭則裁定邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡各以3萬至10萬交保，但僅有邱、潘具保暫獲自由，全案迄今仍有25人在押。

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