今高壓迴流「暖如夏」35℃　周六變天2地有雨

▲今、明(13、14日)兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天「暖如夏」。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今、明(13、14日)兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天「暖如夏」(北台高溫將升至30度、南部則升至35度左右)。周六(15日)鋒面雨帶快速掠過，上午起中部以北及東半部轉有局部陣雨；晚上天氣好轉。下周(16)日起至周三(19日)各地白天「熱如盛夏」(北台高溫達33度左右，南部高溫35度以上)。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(13、14日)兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天「暖如夏」(北台高溫將升至30度、南部則升至35度左右)、中午前後應注意防曬，早晚仍微涼。今日各地區平地氣溫：北部19至30度，中部18至32度，南部19至34度，東部17至32度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左圖：13日晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，台灣東北角的鬆散低雲、正逐漸消散。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，東北角有弱降水回波。右圖：4：30累積雨量顯示，北海岸、東北角有局部降雨。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

周六(15日)鋒面雨帶快速掠過，上午起中部以北及東半部轉有局部陣雨；晚上天氣好轉。下周(16)日起至周三(19日)各地白天「熱如盛夏」(北台高溫達33度左右，南部高溫35度以上)。下周日、一各地晴朗穩定，早晚涼，日夜溫差極大；下周二、三大氣漸趨不穩定，局部地區有短暫陣雨的機率，午後略高於其他時段。