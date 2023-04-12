　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（12日）午後大台北、東半部及中部以北山區有零星飄雨的機率；目前位於菲律賓東方近海的熱帶性低氣壓，發展成颱風的機率一半一半，但即使成颱對台灣也沒直接影響。氣象粉專則說，周六全台都有下雨或雷雨機會。

根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第一號颱風「珊瑚」（ Sanvu，澳門提供，指珊瑚）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今日金門、馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天上半天多雲到晴，午後東北季風稍增強，大台北、東半部及中部以北山區有零星飄雨的機率，雨勢不會太大；各地早晚低溫18 -22度，白天北部、東半部高溫26、27度，中南部則可以來到28-31度，南部近山區會再高一些。

林定宜說，周四起風向轉東風到東南風，東半部有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨；周六清晨或早上鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部轉涼，有短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨；周日東北季風減弱，氣溫回升滿明顯，水氣轉乾。

林定宜表示，熱帶低壓目前在菲律賓東方近海，快接近菲律賓陸地，發展成颱風的機率一半一半，不確定性滿高，但即使成颱對台灣也沒直接影響，未來朝呂宋島南部前進。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，預估周六將有一道鋒面快速掃過，屆時全台灣都有下雨或雷雨機會，雨量雖然不會很多，但多少可以濕潤一下乾燥的地表，以免下一次大雨時土地直接把水分吸乾，能下就下，下多少算多少，「不然要等梅雨季還有點久，賭颱風季.....陰影面積很大。」

▼林定宜分析，熱帶低壓位於菲律賓東方近海，即使成颱對台也無直接影響。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼氣象粉專說，周六全台都有下雨或雷雨機會。圖為歐洲模式模擬周六上午降雨分布。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨
馬克宏「棄台論」風波延燒　赴海牙演說遭嗆偽善：法國民主何在？
快訊／三重街頭深夜砍人！　29歲男「胸部中刀」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「缺蛋發現女友出軌」月金援4萬無上床　包養妹浮出揭暗黑內幕

好市多這款冰淇淋回歸　會員瘋搶：找得好苦！網友卻因1點喊抵制

蛤？你各位常吃的「養殖文蛤」竟是原生種　正名：台灣文蛤

「補水梅雨」何時到　最新預測出爐

網紅作家自曝聯考辛酸　美女主播「深夜開車」1招上台大

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

桃園2女洗劫愛心冰箱！旁人制止遭嗆「食物都臭酸」　誇張影曝光

3生肖財運爆發連旺10天！不是升官就是發財　數錢數到手抽筋

李多慧被說「撞臉高虹安」！粉絲：差很多吧　IG本人親轉發了

高鐵延伸屏東「有何效益」引論戰　縣府回應了

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

槍手騎車逃逸畫面，內湖分局東湖派出所楊鎧維說明案情

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

「缺蛋發現女友出軌」月金援4萬無上床　包養妹浮出揭暗黑內幕

好市多這款冰淇淋回歸　會員瘋搶：找得好苦！網友卻因1點喊抵制

蛤？你各位常吃的「養殖文蛤」竟是原生種　正名：台灣文蛤

「補水梅雨」何時到　最新預測出爐

網紅作家自曝聯考辛酸　美女主播「深夜開車」1招上台大

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

桃園2女洗劫愛心冰箱！旁人制止遭嗆「食物都臭酸」　誇張影曝光

3生肖財運爆發連旺10天！不是升官就是發財　數錢數到手抽筋

李多慧被說「撞臉高虹安」！粉絲：差很多吧　IG本人親轉發了

高鐵延伸屏東「有何效益」引論戰　縣府回應了

「缺蛋發現女友出軌」月金援4萬無上床　包養妹浮出揭暗黑內幕

好市多這款冰淇淋回歸　會員瘋搶：找得好苦！網友卻因1點喊抵制

朋友多卻「最難交心」星座Top 3 ！第一名表面有話聊，內心海底針

靜宜女大生為愛不回台　園區只保她到「潑水節」

失聯靜宜女「新男友小U」身分起底！被害者變詐團　已騙到3台人

汪小菲香港秘會富二代女星！　陪吃3小時貼肩回酒店…女方認：他說他單身

女兒拿光爸媽積蓄買「墳墓旁新屋」　爸竟暖回1句讓眾人稱羨

蛤？你各位常吃的「養殖文蛤」竟是原生種　正名：台灣文蛤

「補水梅雨」何時到　最新預測出爐

郭台銘今上午赴日　拼藍營總統提名「主打經濟牌」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

大慶夜市牛排攤黑水洗鐵盤！食安處要查了

李多慧被說「撞臉高虹安」！粉絲：差很多吧　本人轉發了

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

3生肖財運爆發連旺10天　不是升官就是發財

保溫瓶底部貼紙別撕掉　廠商曝關鍵功用

慢熱妹「大學努力變嗨咖」人緣反變差！過來人吐真心話

好市多「超夯熟食」回歸！店員點頭了

搭機坐到「超尊榮大位」　空姐竟主動搭話！

2女洗劫愛心冰箱！遭制止嗆：食物都臭酸

他丟下8個月孕妻嗆離婚！竟岳父偷吃滷味

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

到職3個月！上司「想升她當主管」菜鳥卻想哭了

更多熱門

相關新聞

「補水梅雨」何時到　最新預測出爐

「補水梅雨」何時到　最新預測出爐

每年5、6月為梅雨季，今年再逢「百年大旱」，更需要梅雨來補水解渴。氣象專家賈新興預測今年梅雨時間，5/28至6/3環境有利梅雨鋒面建立；第二次是6/7之後，持續時間更長。

熱帶低壓烈風警報！可能成短命颱風

熱帶低壓烈風警報！可能成短命颱風

熱帶低壓生成！最新路徑圖出爐

熱帶低壓生成！最新路徑圖出爐

熱帶低壓今可能生成！最強時刻曝

熱帶低壓今可能生成！最強時刻曝

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

關鍵字：

氣象氣象雲颱風林定宜

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

獨／從沒說「養嬤換房」！長孫姊姊說話了

大慶夜市牛排攤黑水洗鐵盤！食安處要查了

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

老公突逼離婚　她找真相徹底崩潰

李多慧被說「撞臉高虹安」！粉絲：差很多吧　本人轉發了

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

更多

最夯影音

更多
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面