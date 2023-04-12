珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（12日）午後大台北、東半部及中部以北山區有零星飄雨的機率；目前位於菲律賓東方近海的熱帶性低氣壓，發展成颱風的機率一半一半，但即使成颱對台灣也沒直接影響。氣象粉專則說，周六全台都有下雨或雷雨機會。

根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第一號颱風「珊瑚」（ Sanvu，澳門提供，指珊瑚）。

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氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今日金門、馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天上半天多雲到晴，午後東北季風稍增強，大台北、東半部及中部以北山區有零星飄雨的機率，雨勢不會太大；各地早晚低溫18 -22度，白天北部、東半部高溫26、27度，中南部則可以來到28-31度，南部近山區會再高一些。

林定宜說，周四起風向轉東風到東南風，東半部有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨；周六清晨或早上鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部轉涼，有短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨；周日東北季風減弱，氣溫回升滿明顯，水氣轉乾。

林定宜表示，熱帶低壓目前在菲律賓東方近海，快接近菲律賓陸地，發展成颱風的機率一半一半，不確定性滿高，但即使成颱對台灣也沒直接影響，未來朝呂宋島南部前進。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，預估周六將有一道鋒面快速掃過，屆時全台灣都有下雨或雷雨機會，雨量雖然不會很多，但多少可以濕潤一下乾燥的地表，以免下一次大雨時土地直接把水分吸乾，能下就下，下多少算多少，「不然要等梅雨季還有點久，賭颱風季.....陰影面積很大。」

▼林定宜分析，熱帶低壓位於菲律賓東方近海，即使成颱對台也無直接影響。（圖／氣象局）



▼氣象粉專說，周六全台都有下雨或雷雨機會。圖為歐洲模式模擬周六上午降雨分布。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）