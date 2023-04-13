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彰化「3年廢3校」掛滿白布條　小學生公開信求總統：救救我學校

▲潭墘國小反廢校。（圖／民眾提供）

▲「反廢校聯盟」懸掛標語。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

受到少子化影響，大城鄉繼美光、頂庄國小廢校後，建校64年潭墘國小今年8月1日確定停招，引發不少鄉民反彈「3年廢3校」，村內四處可見「反對廢校」布條，該校1名3年級學生也寫一封「請您救救我的學校」公開信向總統蔡英文求救。教育處表示，評估該校未來5年學生數都在40人以下，依規定「停辦」未來將轉型為遊學中心。

▲潭墘國小反廢校。（圖／民眾提供）

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▲潭墘國小反廢校。（圖／民眾提供）

潭墘國小目前全校只有學生29人，弱勢學童佔一半以上，學校10多年來在戲劇表現優異，年年代表彰化縣參加全國比賽，得到「特優」獎項，其次在推廣食農教育方面，也連續3年獲得農委會補助45萬元，教職員們對學校也存有一份很深很濃的情感，談到裁併一事，都感到相當的難過。

「反廢校聯盟」自救會會長也是潭墘村長柯志憲表示，二林中科四期效應已浮現，鄰近二林的大城人口可能增加，廢校等於斷了青年的歸鄉路，甚至直接影響城鄉平衡發展，「為了省一些錢，就把對地方這麼有意義的溫暖小校廢掉，縣府有做過周全的考量嗎？根本是黑箱作業。」因為這樣特色可作為遊學中心，如果藉此訓練學生擔任遊學中心接待員，才是兩全其美。將於4月17日，到縣府前抗議，希望可以留住潭墘國小。

▲潭墘國小反廢校。（圖／民眾提供）

▲潭墘國小學生公開信向總統求救。（圖／民眾提供）

3年級陳姓學生閱讀寫給總統的信「我們想要留在潭墘國小」信中表示：「從小就期待在潭墘國小讀書，因為有很大的操場，有去年才剛蓋好的圖書室，覺得那是最棒的聖誕節禮物」、「不希望學校被廢校，因為阿公阿嬤就要騎很遠的車載他們去上課，誰來關心他們的安危？」「他們不要讓潭墘的孩子每天在這裡唸書，不讓我們把希望留在潭墘，卻把希望放在外地來的陌生人身上，那些陌生人也不可能每天來潭墘遊學。」

▲潭墘國小反廢校。（圖／民眾提供）

▲潭墘國小有美麗的校園。（圖／民眾提供）

對此，彰縣府教育處副處長張淑珠表示，潭墘國小目前學生數為29人，經評估明、後年的新生數只有2人，而且未來5年內學生人數都在40人以下，新生人數也在10人以下，因此經過教育審議委員會決議停辦，並將該校轉作遊學中心，該校學生將分別安排至鄰近大城國小及美豐國小就讀。

對於被裁撤的學校，縣府備妥許多補助方案，包括申請專車接送或補助每月4千元的交通費、每月1千元早餐費、新學校的制服費及2萬元助學金等。

▲潭墘國小反廢校。（圖／民眾提供）

潭墘國小日治時期在福安宮建班，1958年創校至今已經64年，全盛時期校內有12班級，超過600名學生，近幾年面臨少子化衝擊，新學年招生4人，不滿10人，被優先列入裁併名單當中，其他包括大城鄉美豐國小、永靖德興國小、溪州僑義國小及竹塘長安國小等4校，也被列入評估名單。

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