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史上最貴球鞋！喬丹「最後一舞」實穿戰靴　6700萬天價落槌

▲▼Michael Jordan,Air Jordan 13s。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬丹最後一舞戰靴6700萬拍出。（圖／達志影像／美聯社）

記者許凱彰／綜合外電

NBA傳奇球星麥可喬丹（Michael Jordan）自退役之後，球鞋屢創拍賣天價。一雙喬丹在1998年效力於芝加哥公牛隊時，冠軍賽對上猶他爵士的賽事中，穿著紅黑配色的「Bred」Air Jordan 13s，在11日蘇富比線上拍賣會上，以220萬美元（約新台幣6700萬）落槌，創下實戰球鞋拍賣價格中的新高紀錄。

1998年NBA冠軍賽是喬丹生涯冠軍賽「最後一舞」的年度，當年由麥可喬丹所領軍的東區冠軍芝加哥公牛隊，與卡爾馬龍（Karl Anthony Malone）帶領的西區冠軍猶他爵士隊進行交鋒，最後公牛4-2贏了爵士隊，喬丹也拿下他生涯第6個冠軍，同時也是最後一個總冠軍。

而這次在拍賣會上所拍賣的正是在總冠軍賽第二戰中所穿著的紅黑經典配色「Bred」Air Jordan 13s。蘇富比表示，該雙球鞋是喬丹在贏了比賽之後，在球鞋上簽上銀色字跡的簽名，贈送給一名球僮。

喬丹的實穿商品屢創新價，討論度也相當熱烈。值得一提的是，一件喬丹在1998年總決賽穿過的球衣，2022年以1010萬美元（約新台幣3億元）價格拍出；另外，在喬丹生涯初期曾經穿過的「Nike Air Ships」，則是在2021年以147萬（約新台幣4482萬）成交。

蘇富比表示，這次拍賣成交價格220萬美元，打破2022年Kanye West Grammy-worn Nike Air Yeezy sample的180萬美元（約新台幣5488萬）成交。

 

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