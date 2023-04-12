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南瀛綠都心寵物運動公園啟用　帶毛孩參加運動趴拿好康

▲「南瀛綠都心寵物運動公園啟用暨運動趴」，將於4月15日登場，好康活動包含毛孩闖關賽、手繪畫畫、創意剪影、寵物攝影、免費寵物疫苗預防注射等，歡迎一起動起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「南瀛綠都心寵物運動公園啟用暨運動趴」，將於4月15日登場，好康活動包含毛孩闖關賽、手繪畫畫、創意剪影、寵物攝影、免費寵物疫苗預防注射等，歡迎一起動起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「南瀛綠都心寵物運動公園啟用暨運動趴」，將於4月15日（星期六）登場，活動時間從上午9時到12時30分，現場好康活動包含毛孩闖關賽、手繪畫畫、創意剪影、寵物攝影、免費寵物疫苗預防注射等，歡迎民眾帶自家毛孩一起動起來，寵物運動趴就缺你一咖。

▲「南瀛綠都心寵物運動公園啟用暨運動趴」，將於4月15日登場，好康活動包含毛孩闖關賽、手繪畫畫、創意剪影、寵物攝影、免費寵物疫苗預防注射等，歡迎一起動起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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南瀛綠都心寵物運動公園面積1226平方公尺，公園內分別設置大、小型犬運動區域，外圍設有圍籬，園區內設有寵物飲水設施及洗手台，方便飼主直接裝水給毛小孩飲用，配置A型跳板及獨木橋等設施供毛小孩遊玩，座椅設計成狗腳掌、狗骨頭等形狀，入口意象使用動保處吉祥物豆哥與凱娣公仔，營造出活潑可愛的感覺。

今年寵物運動趴，在南瀛綠都心寵物運動公園（台南市新營區民治路及中正路交叉口），分為中大型犬及小型犬闖關活動，中大型犬（9公斤以上）為Ａ型跳板及獨木橋速度賽，小型犬（9公斤以下）為直線跑道障礙賽，現場獎項豐富，最高獎項2000元禮券，1位飼主限報名1犬隻，每位參賽者完賽後都可領取200元禮券（限80名），詳情可見動保處官網活動資訊：https://ahipo.tainan.gov.tw//News_Content.aspx?n=5328&sms=10154&s=8090191，目前已報名額滿，如仍有報名需求可至現場候補。

▲「南瀛綠都心寵物運動公園啟用暨運動趴」，將於4月15日登場，好康活動包含毛孩闖關賽、手繪畫畫、創意剪影、寵物攝影、免費寵物疫苗預防注射等，歡迎一起動起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市動保處2023年還特別邀請街頭藝人來幫參加活動的民眾與狗狗增添互動，當天前30名報到者可贈速寫畫1幅、前50名線上早鳥報名闖關活動可贈剪影畫1幅；活動當天寵物與飼主穿著「同色系」或「同樣式」或有幫寵物打扮等服裝配飾來參加者，在臉書打卡南瀛綠都心寵物運動公園，即贈送一張與自家寵物拍攝照片，讓來參加活動的民眾都能跟自己家寵物留下美好紀念！

▲「南瀛綠都心寵物運動公園啟用暨運動趴」，將於4月15日登場，好康活動包含毛孩闖關賽、手繪畫畫、創意剪影、寵物攝影、免費寵物疫苗預防注射等，歡迎一起動起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處表示，毛小孩如同家人一般，今年在新營區增設台南市第二座寵物運動公園－南瀛綠都心寵物運動公園，提供飼主跟毛小孩安全的戶外休閒運動空間，而飼主也要善盡飼主責任，隨手清潔犬隻大小便，歡迎民眾在4月15日帶著您的毛小孩一同來玩樂！

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