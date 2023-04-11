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杜絕黑心食品！新北抽查「非貓狗類寵物食品」　不合格率達45%

▲▼新北市經發局抽查250件「非貓狗類寵物食品」標示狀況，不合格率竟高達45％。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市經發局抽查250件「非貓狗類寵物食品」標示狀況，不合格率竟高達45％。（圖／新北市經發局提供）

記者戴上容／新北報導

今天是國際寵物日，除貓狗毛小孩外，許多民眾也會選擇金魚、兔子、烏龜等寵物成為家庭的一份子，然而，新北市經發局日前主動抽查250件「非貓狗類寵物食品」抽查商品標示狀況，其標誌不合格率達45%，經發局呼籲，飼主選購商品時，應選擇完整包裝及商品標示明確的寵物食品，避免購買來路不明的黑心食品。

4月11日為國際寵物日，而寵物種類繁多，不少民眾會將天竺鼠、兔子等非貓狗動物。經發局長何怡明表示，市售的寵物食品中，非貓狗種類寵物食品也需符合商品標示法規範，購買前應留意商品是否有完整標示廠商資訊（名稱、地址、電話）、製造日期、原產地等資訊，保障寵物的食品安全。

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經發局特別針對轄內商家辦理專案抽查，總計抽查250件「非貓狗類之寵物食品」，其中112件標示不合格，不合格率達45%。其中缺失以「製造日期」、「製造商（進口商）名稱、地址、電話」、「商品原產地」等應標示事項未標示為大宗。

針對此次抽查標示不合格商品，經發局已依商品標示法規定立即要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法罰處新臺幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

何怡明指出，商品標示法去(2022)年完成修法，新法將於今(2023)年5月18日上路，此次修法主要重點為進口商品應標示「國外製造商或國外委製商之外文名稱」、已流通進入市場商品於新法生效前「可不用依新法重新標示，但政府於稽查需要時，業者仍應提出相關文件說明進入市場時間點」。

為協助業者瞭解修法內容及如何標示，市府將於5月4日上午9點，在板橋區公所6樓大禮堂舉辦「新北市政府2023年度商品標示新法施行前宣導會」，此次宣導會採網路報名方式，開放名額80名，額滿為止，歡迎業者踴躍報名參加。

▲▼新北市經發局抽查250件「非貓狗類寵物食品」標示狀況，不合格率竟高達45％。（圖／新北市經發局提供）

▲▼新北市經發局抽查250件「非貓狗類寵物食品」標示狀況，不合格率竟高達45％。（圖／新北市經發局提供）

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