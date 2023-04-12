快訊／陸擬連3天對台設禁航區　交通部：我抗議奏效「縮短剩27分鐘」

▲中國將對台設禁航區。（圖／桃園機場公司）

記者李宜秦／台北報導

外傳中國大陸計畫於4月16日至18日在台灣北方設立禁航區（no-fly zone），交通部表示，中國民航部門原定本月16至18 日，每日9時至14時，逕自於我國轄管之台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航，並經我國抗議後改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。

交通部表示，針對中國民航部門昨（11）日以服務電報（SVC）通知我方，以「從事航太活動」為由，於本月16至18 日，每日9時至14時，逕自於我國轄管之台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航，並經我國抗議後改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。

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交通部發布三點聲明，第一，我國管轄之台北飛航情報區位處東亞南北航路要衝，也是西太平洋交通主要動脈，中國逕自以「航太活動」為由，在多條國際航線輻輳區域上劃設警示區，限制往來航班飛航，時間長達三天，不僅國際僅見，對本區飛航管理造成嚴重影響，衝擊往來航班飛航權益及安全更為重大。

第二，我部肩負本飛航情報區服務，有責任確保往來航班安全與飛航權益，已於本日稍早向中方表達是項無理劃設將為本區帶來巨大而不必要之飛航風險，並損害國際飛航權益，我方難以執行，故要求中方改變此議，並表達嚴正抗議。

第三，經我方抗議後，中方於稍早通知我方，該「航太活動」時間將調整為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘），我國為負責任之國際成員，將協力各方民航等單位，就相關狀況進行必要安排，確保各國旅運人員與飛航安全。