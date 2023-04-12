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14男激戰12女！破獲大型雜交趴「門票2300起跳」　夜店極樂換妻

▲▼ 夜店,派對。（圖／CFP）

▲ 警方破門進入夜店，發現多達26名男女參與雜交趴。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓警方在首爾江南破獲大型雜交趴，夜店業者透過舉辦換夫、換妻的集體性愛活動，向參與性交或純觀賞的客人收取10萬至30萬韓元不等的入場費，2個月內就賺取3億韓元（約新台幣690萬元）不法收入。

《韓國日報》獨家披露，首爾中央地方檢察廳女性兒童犯罪調查1部3月21日依仲介賣淫、違反風俗營業法規及食品衛生法嫌疑，起訴首爾江南新沙洞一家夜店的40多歲老闆及2名店員，另有2名店員緩起訴。

他們涉嫌於去年4月起舉行雜交趴，向參與交換伴侶、集體性交或純觀賞的客人收取每人10萬至30萬韓元（約新台幣2300至6900元）費用，價碼依身份、人數而異，「情侶10萬，夫妻30萬，3男1女20萬」，還在有1萬人追蹤的社群帳號上公開吸客。

警方接獲線報，去年6月破門直搗雜交趴現場，昏暗的夜店內部有14男12女，共26人有的參與性交，有的從旁觀戰，還在現場找到多張5萬元紙鈔及角色扮演服裝、真人娃娃等，據信業者在短短2個月間就賺進3億韓元。

檢方去年10月接手偵辦，根據銀行帳戶等循線追查，發現酒店老闆4年前也曾在龍山區開夜店辦雜交趴，當時的宣傳文至今仍可在網路上找到，2019年曾被搜查當局舉發但未被懲罰，後來才轉移陣地到江南。

根據南韓刑法，以營利為目的仲介他人性交者可處3年以下徒刑或1500萬韓元（約新台幣34萬元）以下罰金，但對於參加雜交趴的客人，恐怕難以定罪及懲罰。

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